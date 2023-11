Jimmy Ghione “sta con un’ex Isola dei Famosi”: chi è, retroscena

Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia La Notizia, avrebbe trovato l’amore al fianco di una giovane ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Giovane davvero, dal momento che la differenza d’età fra i due è di ben 34 anni. La presunta nuova fiamma del torinese è, secondo lo scoop di Alessandro Rosica, Marialaura De Vitis. La venticinquenne è nota per il suo flirt del passato con Paolo Brosio, di 42 anni più anziano di lei. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.

Rosica, esperto di cronaca rosa noto con lo pseudonimo di Investigatore Social, ha infiammato il gossip odierno lanciando su Instagram la notizia in esclusiva. Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione sarebbero inseparabili da giorni. Il blogger ha aggiunto alcuni retroscena: non è dato sapere se il volto del tg satirico di Antonio Ricci sia ancora legato o meno all’attrice russa Daria Baykalova.

La venticinquenne, invece, avrebbe alle spalle una storiella con un imprenditore sessantenne. Si tratta di rumors tutti da confermare: i diretti interessati, per il momento, non si sono esposti né in un senso, né nell’altro. Il pallino della De Vitis per gli uomini più grandi, ad ogni modo, non è certo un mistero. Pertanto non è così remota l’ipotesi che Ghione possa rientrare nei canoni della ragazza.

Marialaura de Vitis, dai concorsi di bellezza a L’Isola dei Famosi

La modella e influencer romagnola, laureata in Scienze della Comunicazione, è balzata agli onori della cronaca rosa per la già citata relazione con l’ex volto di Quelli che il Calcio, naufragata nel 2021. Ad oggi, i due sono in rapporti amichevoli. Nel passato di Marialaura ci sarebbe anche una liaison, mai confermata, con un coetaneo di Brosio: Giorgio Manetti, volto di Uomini e Donne nonché ex di Gemma Galgani.

Marialaura ha sfilato sulle passerelle dei più importanti concorsi di bellezza e ha frequentato assiduamente i salotti di Barbara D’Urso. Nel 2022 è entrata nel cast de La Pupa e il Secchione Show, chiassoso format condotto proprio da Barbarella e destinato a restare un unicum. La venticinquenne, in coppia con il ‘secchione’ Baietti, ha portato a casa la vittoria. A stretto giro dalla fine del format di Italia 1, è volata in Honduras per partecipare a L’Isola dei Famosi. Sulle spiagge del reality, la giovane aveva messo gli occhi, non ricambiata, su Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro.

Jimmy Ghione tra carriera e vita privata

Non tutti sanno che la carriera di Jimmy Ghione è cominciata come attore di fotoromanzi. Il suo sogno di ragazzo era il grande schermo, al punto da trasferirsi negli Stati Uniti per studiare recitazione. Tornato nel Bel Paese, è stato diretto in piccoli ruoli dai grandi nomi della commedia italiana contemporanea, da Carlo Vanzina a Neri Parenti, ed è apparso anche nella soap Un Posto al Sole. Il grande pubblico, però, lo associa inequivocabilmente a Striscia La Notizia, dove ha esordito nel 1998. Nel 2009 è stato anche al timone dell’approfondimento Striscia la domenica, al fianco della collega Stefania Petyx. Nel 2019, grazie al suo lavoro d’inchiesta presso il celebre format ideato da Antonio Ricci, ha ricevuto il premio Leggio d’oro.

Alle spalle, Ghione ha il matrimonio con Tania Paganoni, dalla quale ha avuto i figli Gabriele e Federico. La coppia si è separata nel 2016 e, di lì a poco. Jimmy ha intrapreso una relazione con Daria Baykalova. La rottura fra i due, in effetti, non è stata mai annunciata ufficialmente. La presenza di Marialaura al fianco del 59enne è dunque esclusivamente platonica oppure fra i due c’è effettivamente qualcosa di più?