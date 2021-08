Jimmy Ghione e la fidanzata Daria: “Ci godiamo il presente”

La relazione tra Jimmy Ghione e la bellissima attrice Daria Baykalova procede a gonfie vele. A dichiararlo è l’inviato di Striscia la notizia, che quest’anno compirà il ventiquattresimo anno nel programma di Antonio Ricci.

Stavolta però, lo stesso Jimmy ha rivelato l’ingrediente essenziale che tiene insieme lui e la sua compagna da ormai due anni e mezzo. E questo ingrediente speciale altro non è che la capacità di godersi il presente senza essere legato all’aspettativa, al futuro. Così Jimmy Ghione ha dichiarato alla rivista Nuovo:

“Pur di crearsi un futuro molte coppie rovinano il presente o non lo vivono bene; invece io e Daria viviamo un presente di alto livello”

I due fanno ormai coppia fissa da due anni e mezzo e Jimmy ne è totalmente pazzo. Dopo la rottura con la moglie, a catturare la sua attenzione in un primo momento è stata la bellezza dell’attrice. Ma poi l’inviato di Striscia ne ha scoperto la sensibilità d’animo e la profondità che ai suoi occhi la rendono una persona stupenda. A Nuovo l’ha definita – nonostante i luoghi comuni sulle donne dell’est – molto dolce ed estremamente semplice.

E Jimmy Ghione – oltre a rivelare il segreto per mantenere una relazione duratura con sua attuale compagna – ha svelato a Nuovo anche come ravvivare la passione tra loro. Secondo l’inviato di Striscia la notizia a rovinare i rapporti è la noia, la routine. Per questo motivo una delle cose che sicuramente ha permesso l’ottima intesa tra loro è stata la fantasia! Oltre a ciò è necessario non dare nulla per scontato. Un qualcosa da cui tutte le coppie possono trarre ispirazione.

Lo stesso Jimmy Ghione ha dichiarato infatti:

“Lei e io non diamo nulla per scontato. È la routine ad affossare un rapporto e se una coppia riesce a non caderne vittima avrà di sicuro successo. Non bisogna essere miliardari per fare cose diverse, basta dare sfogo alla fantasia”

Jimmy Ghione ripartirà a settembre con Striscia la notizia. Per lui l’anno entrante sarà il suo ventiquattresimo nel tg satirico di Antonio Ricci. Ormai – come l’inviato ha anche dichiarato su Nuovo – il team del programma è diventata una vera e propria famiglia da non abbandonare, proprio come generalmente si fa nei nuclei famigliari.

Infatti, come lui stesso ha sottolineato, la prima persona a credere in lui è stato proprio il padre della trasmissione, Antonio Ricci. Ed è proprio grazie a lui se Ghione ha ottenuto la popolarità e il successo che oggi può vantare.