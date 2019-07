Jimmy Ghione: l’addio all’ex moglie e la nuova fidanzata Daria Baykalova

Jimmy Ghione è stato lasciato dall’ex moglie: l’incontro con la fidanzata Daria

Jimmy Ghione ha finalmente ritrovato la serenità affettiva. Lo storico inviato di Striscia la notizia ha sofferto a lungo per la fine del suo matrimonio con l’ex modella Tania Paganoni. A porre fine alla relazione l’ex indossatrice, che non provava più un sentimento per l’ex marito nonostante la presenza dei due figli Gabriele e Federico. Tania non amava più Jimmy e ha così deciso di mollarlo: una scelta che Ghione non si aspettava e che ha inevitabilmente cambiato il corso della sua vita. Per fortuna oggi il 55enne è tornato a sorridere: al suo fianco c’è una nuova fidanzata, l’attrice russa Daria Baykalova, conosciuta in Italia per aver recitato con Gabriel Garko nella famosa fiction L’onore e il rispetto.

Jimmy Ghione parla della fine del suo matrimonio

“Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio. Un giorno, senza preavviso, mia moglie mi ha detto: “Per te non provo più quello che provavo prima”. Ed è finita. Sono stato male. Non capivo il perché. Soprattutto perché non avevo colpe: ero un buon marito e un padre eccellente. Nessuna ragione quindi, la situazione era quella e dovevo prenderne atto”, ha raccontato Jimmy Ghione al settimanale Di Più. Questa separazione ha turbato parecchio l’inviato di Striscia la notizia, che continua ad essere un padre presente e premuroso per i suoi bambini. Da ottobre 2018, però, Jimmy ha ritrovato la serenità amorosa: grazie ad alcuni amici in comune ha conosciuto Daria, che l’ha subito colpito per la sua bellezza ed eleganza.

Jimmy Ghione è ora felice accanto alla fidanzata Daria

“Con la sua dolcezza Daria sta sanando la cicatrice che, irrimediabilmente, la fine del mio matrimonio mi ha lasciato addosso”, ha ammesso Jimmy Ghione. Che ha anche chiarito: “È passato il periodo della rabbia. Ora nella testa ho solo Daria: con lei ho ricominciato a vivere, ad amare e a sorridere tutti i giorni”. Daria ha 36 anni ed è laureata in Economia e Commercio ma ha scelto di lavorare in campo artistico.