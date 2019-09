Jessica Simpson dimagrita quasi 50 kg, le foto di oggi dopo la gravidanza

News Jessica Simpson oggi, dieta da 45 kg in meno per tornare in forma

Jessica Simpson ha spiazzato tutti su Twitter sfoggiando una forma smagliante dopo soli sei mesi dal parto. La cantante e attrice statunitense ha preso tantissimi chili con la gravidanza di Birdie ma ha subito deciso di mettersi al lavoro per perderli tutti o quasi ed è ancora determinata a ritornare esattamente quella di un tempo. La Simpson non ha rivelato quale programma dimagrante ha seguito ma si è detta convinta – questo almeno è ciò che racconta Hollywood Life che sarebbe stato contattato da una fonte anonima – di continuare il suo percorso. Quanti chili ha perso la Simpson? A dirlo è stata proprio lei: parliamo di ben 100 libbre, cioè di circa 45 kg, che sono tantissimi in soli sei mesi.

Come ha fatto Jessica Simpson a dimagrire così tanto? “Ho scelto di lavorare duro”

Mamma di tre figli – Maxwell 7 anni, Ace 6 anni e Birdie 6 mesi -, la diva di Hollywood non si è certo arresa al tempo che passa e ha deciso di sentirsi di nuovo sé stessa; in effetti basta guardare la foto che ha pubblicato sui suoi profili social per capire che si è messa proprio d’impegno: “6 mesi – queste le sue parole – 100 libbre in meno (Sì, ho inclinato la bilancia a 240). Il mio primo viaggio lontano da #birdiemae ed emozionante per numerose ragioni, ma sono così orgogliosa di sentirmi di nuovo me stessa. Anche se sembrava impossibile, ho scelto di lavorare duro”. E lo sforzo, cari lettori, non poteva che essere premiato: 45 kg in soli sei mesi erano impensabili perché facendo dei calcoli Jessica avrebbe dovuto perdere oltre 7 kg ogni 30 giorni; cosa che invece le è riuscita.

Jessica Simpson oggi: la dieta per tornare sé stessa

La Simpson aveva in mente di ritornare quella di un tempo già da un bel po’: a Hollywood Life una fonte ha riportato che dopo aver affrontato una sfida così importante ingozzandosi di cibo e gelato l’attrice e cantante voleva essere nuovamente sé stessa andando in palestra e regolando l’alimentazione. Era prevedibile comunque che ci sarebbe riuscita: ha avuto la stessa determinazione anche con Ace, ricordate? Birdie intanto sta bene e sembra crescere in modo strepitoso, ed è proprio lei a farlo capire pubblicando foto assieme alla sua bimba, avuta – come forse saprete se vi interessate di gossip internazionale – dal secondo marito Eric Johnson. Non ci resta che farle tanti tanti auguri per la bimba meravigliosa e per la forma ritrovata!