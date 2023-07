Jessica Selassié si è rifatta il seno: le motivazioni della sua scelta

Jessica Selessié si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip insieme alla due sorelle Clarissa e Lucrezia. In seguito alla vittoria del reality la Selassié ha iniziato a farsi conoscere e apprezzare anche sui social, creandosi un nutrito fandom che da allora la supporta in ogni decisione e in ogni momento della sua vita sia professionale che privata. Negli ultimi giorni l’ex gieffina ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune stories nelle quali ha informato i suoi followers di volersi sottoporre a un intervento di chirurgia estetica e ha spiegato loro anche quali fossero le motivazioni dietro la sua scelta.

L’operazione di chirurgia estetica al seno

Nella giornata di ieri, martedì 11 luglio, Jessica Selessié si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al seno. La perdita di peso le aveva lasciato in eredità un seno cadente e svuotato che non la faceva sentire bene con se stessa. Pertanto la sua scelta è stata dettata dal sentirsi costantemente a disagio quando si trovava a indossare abiti più scollati o che in qualche modo mettessero particolarmente in evidenza il décolleté. L’intervento fortunatamente è andato bene e questa mattina è stata la stessa ex gieffina a informare i suoi followers sull’esito dell’operazione, tramite alcune stories su Instagram.

La Selassié ha affermato di stare bene e che sarebbe tornata a casa dopo aver incontrato il chirurgo per l’ultima visita di routine prima delle dimissioni: “Buongiorno, questo è il primo giorno post operazione e io sto facendo colazione. Qui tutto a posto, tra poco vedrò il dottore che mi darà la prescrizione medica per il post operatorio e poi me ne tornerò a casa.” Detto fatto, qualche ora dopo ecco che l’ex gieffina ha postato una foto del suo cagnolone accompagnata dalla scritta “Back Home”.

Il nuovo presunto flirt di Jessica Selassie

Recentemente Jessica Selassié è stata avvistata in compagnia di uno dei suoi ex colleghi della casa del Grande Fratello. In un video apparso poco tempo fa sul web Jessica Selassie si stava allenando in palestra in dolce compagnia. L’ex gieffina è stata ripresa mentre stava eseguendo un esercizio di forza ed equilibrio e, quando durante le ultime ripetizioni le forze l’hanno abbandonata e le hanno fatto perdere la stabilità, è stata soccorsa e presa al volo proprio da Gianluca Costantino che le ha evitato una bruttissima caduta. Cosa starà accadendo tra i due ex gieffini? C’è un nuovo amore all’orizzonte o si tratta di pura e semplice amicizia, come aveva dichiarato poco tempo fa lo stesso Costantino? Ai posteri, ma soprattutto ai diretti interessati, l’ardua sentenza.