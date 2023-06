Le Selassié non sono principesse: stangata della giustizia sul padre

È arrivata la decisione definitiva su Giulio Bissiri, il papà selle sorelle Selassié. Jessica, Lucrezia e Clarissa non sono delle vere principesse. Questa è l’ultima parola del tribunale svizzero. Qui c’è stata la conferma della sentenza sul padre delle ex concorrenti del Grande Fratello Vip del 2021. L’uomo, secondo quanto si legge su Oggi, dovrà scontare una pena in cella e restituire ben 13 milioni di euro.

Precisamente Bissiri è stato condannato in appello a 6 anni di prigione dalla Corte di Apello e di revisione penale del Canton Ticino. Scendendo nel dettaglio, il padre delle sorelle Selassié è accusato di “truffa per mestiere, falsità in documenti, ripetuta”. L’uomo dovrà scontare il resto della pena nella prigione di Lugano, in Svizzera.

Papà delle sorelle Selassié condannato: il caso spiegato

I 13 milioni di euro che dovrà restituire corrispondono alla cifra sottratta all’imprenditore Silvio Tarchini, al procuratore Battista Ponti e al direttore di banca. Figlio di un italiano del Negus d’Etiopia e di una donna etiope, Giulio Bissiri avrebbe ingannato queste persone (e non solo) dichiarandosi membro della ex famiglia imperiale.

In questo modo, diceva a tutti che sarebbe riuscito ad avere accesso a un tesoro in bond tedeschi di ben 200 miliardi di euro. Usando la sua tattica, ha così convinto imprenditori italiani e svizzeri a farsi finanziare con milioni e milioni di euro, attraverso cui viveva nel lusso. Tutto questo con la promessa che avrebbe condiviso con loro il suo tesoro.

Nel corso di questa truffa, secondo quanto stabilito dalla giustizia svizzera, Bissiri mostrava documenti falsi della banca centrale tedesca e carte firmate dal cancelliere tedesco. Così riusciva a convincere gli imprenditori a farsi fidanziare per pagare avvocati e spese per riuscire, secondo quanto sosteneva, a entrare in possesso del tesoro.

Stando alle indagini condotte, sono tanti coloro che sono cascati nell’inganno. A seguito della truffa c’è anche chi è finito in miseria. Questo è il caso dell’amministratore delegato di Holiday Inn di Roma, Roberto Tedesco. Quest’ultimo ha affidato milioni di euro al padre delle sorelle Selassié.

Stesso destino è toccato ad altri imprenditori svizzeri, che hanno subito denunciato Giulio Bissiri. Quest’ultimo è stato arrestato attraverso un mandato di cattura internazionale deciso dalla procura di Lugano. Il processo è stato necessario a togliere tutti i dubbi sul reato commesso da colui che si faceva passare come il nipote del Negus.

Durante e dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié si sono spesso dovute difendere da chi precisava che non sono delle vere principesse. Oggi la sentenza in Svizzera ha confermato quelle accuse.