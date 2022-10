Jessica Selassié, i rapporti con Barù e Bortuzzo oggi: parla lei

La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 si racconta in un’intervista, rivelando se è ancora in contatto o meno con i suoi due ex coinquilini. Ecco cosa ha dichiarato

Jessica Selassié, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è raccontata un paio di giorni fa in una nuova intervista esclusiva concessa a Turchesando, trasmisione dell’emittente Radio Cusano Campus. Come riportano Isa e Chia e Biccy, la “princess” ha avuto in questa occasione la possibilità di affrontare vari argomenti, fra cui i suoi progetti imminenti e in particolare il rapporto con i suoi ormai ex coinquilini.

I telespettatori fan di Jessica Selassié, in particolare, si erano molto appassionati al rapporto speciale che la gieffina aveva instaurato con Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in arte Barù. Con il cuoco e imprenditore toscano, noto anche per il suo fascino da sciupafemmine c’era indubbiamente una chimica speciale, che aveva portato in molti a “shippare” la coppia con l’hashtag #Jeru ma che in realtà non si era mai tramutata in alcuna relazione.

Fra Jessica e Barù c’erano sempre stati solo una semplice chimica e un affetto reciproci, senza che i due passassero dalle parole ai fatti con baci o altri atteggiamenti più intimi. Che la ship dei Jerù fosse solo una costruzione mentale dei fan ormai è cosa nota. Ma nelle scorse ore Jessica ha anche avuto la possibilità di raccontare in che rapporti è oggi con quello che, per molti, avrebbe potuto essere per lei l’uomo giusto. Ecco le dichiarazioni di Jessy sul suo attuale rapporto con l’ex coinquilino:

“Siamo molto amici, ci vogliamo molto bene. Abbiamo un rapporto molto vero, un rapporto nato in modo particolare, ci guardavamo, è nata una forte complicità. Nella capanna abbiamo chiarito tante situazioni, abbiamo avuto delle semplici coccole, nulla di concreto. Nemmeno un bacio. Calore umano, come dice lui.”

Ben diverso è il discorso relativo a Manuel Bortuzzo, con cui la sorella Lulù Selassié aveva avuto una storia d’amore piuttosto tormentata. Dopo tanti tira e molla all’interno della casa, Manuel aveva deciso di chiudere una volta e per tutte la relazione con Lulù tramite un comunicato Ansa piombato sulle sorelle come un macigno. A quanto pare le Selassié non si aspettavano che la notizia sarebbe mai arrivata, per di più in modo simile.

Con lo sportivo paralimpico, contrariamente a Barù, Jessica Selassié non è più (comprensibilmente) rimasta in contatto. A proposito, la vincitrice del GF Vip 7 ha commentato:

.”Un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo per niente. Eravamo sul treno abbiamo aperto Instagram e abbiamo visto il comunicato ANSA. Quando sei dentro la casa del GF le persone le conosci al 90%. Abbiamo visto tanti suoi lati, un ragazzo buono, meraviglioso, si è fatto influenzare da situazioni esterne. Lei innamorata, ma anche Manuel l’ho visto con lo sguardo languido. Ora non lo vedo contento com’era con Lulù, alcune situazioni lo hanno portato a fare determinate scelte. Non l’ho mai più visto né risentito, non ho mai affrontato l’argomento con lui.”

Ufficialmente, oggi Manuel Bortuzzo dovrebbe essere ancora fidanzato con la tiktoker Angelica Benevieri. Tuttavia, alcuni indizi social sembrano puntare ad una rottura già a pochi mesi dall’inizio della relazione. Che Jessica Selassié abbia ragione?