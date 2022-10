Jessica Selassié: “Cosa spero per Manuel e Lulù”. E su Soleil…

La vincitrice della scorsa edizione del GF Vip ha rivelato a Sophie Codegoni in che rapporti è rimasta con alcuni dei suoi ex coinquilini

In una intervista concessa in serata a Casa Chi, la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 Jessica Selassié è tornata a parlare di un argomento che aveva fatto molto discutere nei mesi scorsi, ovvero i suoi rapporti con la sua ormai ex coinquilina Soleil Sorge, con cui aveva vissuto alti e bassi all’interno della casa più spiata d’Italia, e ovvisamente anche della storia d’amore finita male tra Manuel Bortuzzo e la sorella Lulù.

Il primo tema caldo sul quale ha avuto modo di dire la sua è per l’appunto il rapporto, oggi inesistente, fra Lulù e l’atleta paralimpico. Negli ultimi mesi, Bortuzzo ha dimenticato la “princess”, prima pubblicando un comunicato su Ansa con cui annunciava la fine della storia e successivamente frequentando la tiktoker Angelica Benevieri. La liaison romantica con quest’ultima si è conclusa proprio pochi giorni fa e, di conseguenza, oggi Bortuzzo dovrebbe essere finalmente single. Alla luce dei fatti, Jessica ha rivelato alla presentatrice di Casa Chi, Sophie Codegoni, che si aspetta in un riavvicinamento di qualche tipo, anche soltanto in termini amichevoli.

Visto che Lulù da mesi attende un chiarimento da parte di Bortuzzo, che si è letteralmente dileguato dalla sua vita, Jessica ha commentato:

“So che comunque ancora non si sono visti né sentiti e quindi probabilmente, si spera magari a stretto giro riusciranno a vedersi, in amicizia. Più che altro per confrontarsi, è successo un po’ tutto di fretta. Sarebbe giusto per quello che è stato il loro amore sicuramente incontrarsi e parlarne faccia a faccia.”

Sembra dunque che la speranza sia l’ultima a morire per entrambe le sorelle. Difficile pensare che valga lo stesso anche per Manuel Bortuzzo, che sembra in realtà non voler mai più sentire delle princess per il resto della sua vita!

Tutta la verità sui rapporti fra Jessica Selassié e Soleil Sorge oggi

Sempre Lulù, di recente, aveva dichiarato che era venuta a crearsi un po’ di freddezza fra Jessica e Soleil. Tutto sarebbe nato per la festa di compleanno di Soleil a cui l’ex di Bortuzzo era stata invitata, mentre Jessica no. A proposito, quest’ultima ha commentato:

“Guarda, a me non piace tornare su una cosa che è successa 6 mesi fa. Però non ci siamo più viste né sentite dalla finale, io ci ero rimasta male per delle cose che aveva detto su di me. […] Lei si mise a parlare su questa cosa, non abbiamo modo di confrontarci, perché io uscì la stessa sera che io vidi questa clip. Penso che anche da parte sua ci sia rimasta maretta, qualcosa sarà successo. Fatto sta che nessuna delle due si è più vista né sentita. Lei aveva messo dei like su Twitter poco carini nei miei confronti, e mi aveva smesso di seguire su Instagram quando avevo fatto lo shooting con Alex Belli, aveva fatto tutto lei, senza chiedermi un faccia a faccia. Poi ha fatto il compleanno e non mi aveva invitato.”

Non poteva ovviamente mancare il riferimento a Barù. Con il cugino di Costantino della Gherardesca si era detto avesse un flirt, informazione ormai ampiamente smentita. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“Da Barù ci sono tornata a fine maggio con Davide e sua moglie Lili. Noi ci sentiamo, perché siamo rimasti in ottimi rapporti, siamo molto amici. Però al ristorante ci sono andata soltanto un’altra volta e basta, non volevo creare troppo hype intorno alla coppia non coppia. Comunque è il suo ristorante, era giusto che l’attenzione fosse su di me.”

Parlando di questa edizione del GF Vip, per il resto, Jessica non si è voluta esporre più di tanto rispetto a quello che potrebbe essere il suo ideale successore. Rispondendo alla domanda se ci fosse qualcuno che secondo lei le è affine e che potrebbe meritate la vittoria ha commentato: “No, perché io sono unica!”. Beata modestia!