Jessica Morlacchi rivela: “Il grande amore l’ho trovato, vediamo…”

Jessica Morlacchi dopo l’esperienza a Ora o mai più si rivela a Storie Italiane. Ha trovato l’amore?

Jessica Morlacchi, dopo l’esperienza a Ora o mai più di Amadeus, è tornata a pieno titolo nel mondo della musica e lo ha fatto con il lancio del suo nuovo singolo a Storie Italiane, il programma mattutino di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Nello studio la Morlacchi ha anche ricordato i problemi vissuti da piccola, gli attacchi di panico e l’ agorafobia. E non solo, la cantante ha anche rivelato di aver trovato il grande amore, ma senza sbottonarsi troppo. Non è stato di certo un periodo facile quello vissuto all’inizio del successo dalla Morlacchi, che abbiamo visto spesso anche sul palco di Sanremo con i Gazosa. Ora i problemi e la depressione sembrano un brutto ricordo, mentre si mostra felice in tv, sia per la nuova canzone che per la vita privata.

Jessica Morlacchi dopo l’appello a Detto Fatto, ha trovato il grande amore?

Solo pochi mesi fa, la Morlacchi è stata ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, e lì ha lanciato un vero e proprio appello, in cui diceva di desiderare fortemente il grande amore ed ora sembra che questo bellissimo sentimento sia arrivato. Ovviamente la cantante non ha rivelato molto ma, stuzzicata dalla padrona di casa di Storie Italiane, ha detto: “Il grande amore l’ho trovato, poi vediamo… Io gliel’ho detto, ma lui non ci sente“. Poi ha proseguito dicendo: “Un grande sentimento, ma vediamo. L’amore più grande che posso avere adesso è quello per me stessa. E questa è la cosa più importante. Poi se troviamo il coraggio per parlare dei nostri problemi, è giusto. La forza è in noi“, ha dichiarato riferendosi alle difficoltà vissute da piccola.

Jessica Morlacchi e la lotta contro la depressione

Non è la prima volta che Jessica Morlacchi parla della depressione e del periodo buio. Lo ha fatto anche alle telecamere de La Vita in Diretta in cui ha confessato: “L’ansia era diventata il comandante della mia vita“. Jessica aveva affermato di aver preso anche degli antidepressivi, che è riuscita a buttare grazie alla sua forza di volontà, dicendo a se stessa: “Ma io posso dipendere da sta boccetta? Ma siamo matti? Sono molto più forte io!“.