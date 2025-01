Jessica Morlacchi rientra al GF: spoiler sulla scelta dimenticabile

Jessica Morlacchi, dopo aver abbandonato la Casa del Grande Fratello in aperta polemica con il programma, rientrerà provvisoriamente nelle dinamiche del reality show. Almeno questo è ciò che assicura il quotidiano Leggo che, tramite un’anticipazione esclusiva, riferisce che l’ex cantante dei Gazoza, nel corso della diretta in prime time su Canale 5 di lunedì 13 gennaio 2025, sarà protagonista di un clamoroso ritorno.

“Secondo quanto risulta a Leggo, Jessica questa sera rientrerà, provvisoriamente, nella Casa”, spiega il quotidiano. Da capire se con “provvisoriamente” si intende per la sola puntata del 12 gennaio, per ulteriori chiarimenti con alcuni inquilini e con Alfonso Signorini, oppure se per qualche giorno. Più probabile la prima ipotesi. Lo spoiler sul rientro della cantante offre anche una spiegazione in merito al silenzio tombale assunto dalla stessa Morlacchi dopo la scelta di ritirarsi dal reality.

Jessica, infatti, dopo aver lasciato il GF, non ha rilasciato alcuna intervista e non ha nemmeno rilasciato commenti sui suoi profili social. Il suo account Instagram si è limitato a ri-postare contenuti di incoraggiamento dei fan e nulla più. Nessuna parola arrivata dalla diretta interessata sul ritiro, nessuna ulteriore spiegazione in merito a ciò che si è visto lo scorso mercoledì. Ora si comprende il perché: la totale assenza di interventi sul tema sarebbe riconducibile al fatto di aver già deciso di comune accordo con il reality di rifarsi viva nella Casa più spiata d’Italia.

Dando per buona la notizia data da Leggo sul rientro, viene da chiedersi se la decisione di tornare nello show sia azzeccata. A livello di immagine, probabilmente no: si ricorda che Morlacchi ha abbandonato criticando senza fronzoli il programma dopo che non ha fatto scattare la squalifica immediata di Helena Prestes. In particolare, la cantante ha spiegato di non voler più proseguire la sua avventura in quanto lo show non rispecchiava più i suoi valori. Insomma, non ci è andata per il sottile.

Ora però in quello show ci ritorna ben sapendo come funziona il circo mediatico e ben sapendo che ci saranno altre polemiche e altri ‘teatrini’ stucchevoli. A volte nella vita serve più coraggio e le scelte fatte, seppur difficili, meriterebbero di essere portate fino in fondo. Altrimenti detto, se Morlacchi avesse voluto smarcarsi dal programma, avrebbe evitato di farvi ritorno. Ma si sa che nel mondo dello spettacolo, se si sceglie di dire dei “no” pesanti, si rischia di farsi terra bruciata attorno.