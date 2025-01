Jessica Morlacchi, post fiume: le parole indigeste su Signorini e GF

Il sipario sull’avventura di Jessica Morlacchi al Grande Fratello è definitivamente calato. Mercoledì scorso si è ritirata, in apertissima polemica con il reality e Alfonso Signorini, dicendo peste e corna di Helena Prestes. Poi si è chiusa in un ermetico silenzio per giorni. Motivo? Aveva già accettato di far ritorno nella Casa lunedì sera, per un confronto con la brasiliana. Ci si aspettava dalla Morlacchi, per coerenza, un atteggiamento più battagliero sia con la modella sia verso la trasmissione che tanto aveva criticato. E invece la cantante si è presentata con un mood ben differente rispetto a quando aveva levato le tende. Lo stesso mood lo ha sfoggiato poche ore fa, quando attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato un post tutto zucchero e miele che può anche risultare a qualcuno un poco indigesto.

“In questa magica avventura al Grande Fratello ho semplicemente voluto essere ME STESSA e voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti”, ha esordito l’ex concorrente del GF rivolgendosi ai suoi fan. “Il mio grazie più grande – ha aggiunto – va a tutti voi che mi avete sostenuto: per gli aerei, le frasi bellissime, il supporto, il tempo e i soldi spesi per ogni televoto, non do nulla per scontato”.

Spazio poi a ringraziamenti a tutto spiano verso il conduttore, le opinioniste e la produzione: “Grazie ad Alfonso Signorini per aver creduto in me e a tutta la squadra di Endemol Shine Italia per avermi regalato questo sogno. Grazie a Beatrice Luzzi per avermi capita e per tutte le immunità che mi ha dato. Grazie a Cesara per i consigli e le critiche preziose. E a Rebecca Staffelli per i sorrisi che mi regalava con le sue “clip virali”. Grazie alla mia famiglia (tutta), ai miei amici e alle persone che ogni giorno si impegnano per rendermi serena”.

Insomma, della verve polemica e incendiaria con cui ha deciso di abbandonare il programma nemmeno l’ombra. Totale tabula rasa. Ma come? Non era lei che diceva a Signorini “non accetto di essere trattata così”? Anche nel corso dell’ultimo confronto con Prestes, in fin dei conti, ha continuato a sostenere di essere “caduta in trappola”, non di aver sbagliato qualcosa. E le critiche rivolte al GF per come ha gestito determinate situazioni? Niente, tutto pare essersi risolto a tarallucci e vino.

La Morlacchi, avendo deciso di ritirarsi, vale a dire di aver compiuto un gesto forte contro il reality show, avrebbe potuto continuare a sostenere le sue tesi. In alternativa, laddove ne fosse stata convinta, avrebbe potuto chiedere scusa. Allora sì che il messaggio di ringraziamento avrebbe avuto più senso. Invece Jessica, seppur con toni pacati e più tranquilli, ha continuato a sostenere le proprie ragioni, senza fare alcun passo indietro. Però, con simili prese di posizione, più che lecite sia chiaro, il post tutto miele e zucchero verso Signorini, il GF etc etc pare più una formalità piuttosto che un congedo sentito.