Jessica Morlacchi la combina grossa prima della finale: tentata ‘evasione’ (video)

A poche ore dalla finale del Grande Fratello, Jessica Morlacchi l’ha combina grossa beccandosi giustamente una sonora sgridata da parte degli autori del reality show in onda su Canale 5. Qualcuno, tanto per cambiare, ha cominciato sul web a richiedere una clamorosa squalifica. Naturalmente non ci sarà alcuna estromissione dal gioco. Rimane il fatto che nella Casa più spiata d’Italia, fino all’ultimo, si continuano a osservare atteggiamenti non proprio irreprensibili da parte di alcuni inquilini.

Che cosa ha fatto la cantante? Gli autori hanno chiuso in una stanza i finalisti in quanto nel giardino alcuni addetti ai lavori stavano allestendo le impalcature per l’atto conclusivo del reality. Jessica, però, a un certo punto ha iniziato a palesare una pesante insofferenza che l’ha portata a tentare di forzare la porta-finestra per guadagnare l’uscita dalla stanza.

Prima ha provato ad aprirsi la via spingendo con le mani, poi si è ‘armata’ di una gruccia ed ha cominciato a far leva sulla porta-finestra, sempre nel tentativo di ‘evadere’. “Jessica, non puoi uscire”, ha scandito in modo perentorio uno degli autori. Morlacchi, nell’udirlo, ha desistito dal portare a termine ‘l’impresa’. Così ha gettato a terra la gruccia e, con aria affranta, si è allontanata dalla porta-finestra.

ah si la squalifica il giorno prima della finale pic.twitter.com/F21uBt0UfE — Sof🍷 (@lasofdeitweet) March 30, 2025

Finale del Grande Fratello, chi vincerà secondo gli scommettitori

Secondo le agenzie di scommesse, a giocarsi la vittoria finale saranno Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Al terzo posto, sempre per gli scommettitori, dovrebbe finire Jessica Morlacchi o Lorenzo Spolverato. In particolare la favoritissima è la brasiliana che è quotata a circa 1,70. Vale a dire che puntando un euro se ne avrebbero indietro soltanto 1,70 euro, con una vincita parà a 70 centesimi. A seguire Zeudi, quotata circa a 3. Poi ecco Morlacchi e Spolverato. Puntando un euro su di loro, laddove dovessero conquistare il primo posto, si otterrebbe un guadagno di ben 10 volte la puntata.

Nel dettaglio, ecco le quote delle principali case di scommesse. Sisal dà:

Helena Prestes 1,70

Zeudi Di Palma 3,25

Jessica Morlacchi 9,00

Lorenzo Spolverato 9,00

Chiara Cainelli 20,00

Mariavittoria Minghetti 25,00

Goldbet pone Lorenzo Spolverato al terzo posto e Jessica Morlacchi al quarto:

Helena Prestes 1,65

Zeudi Di Palma 2,75

Lorenzo Spolverato 8,50

Jessica Morlacchi 11,00

Chiara Cainelli 16,00

Mariavittoria Minghetti 16,00

Anche per Eurobet Spolverato a qualche chance in più di Jessica seppur la favoritissima rimane Helena Prestes: