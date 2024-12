Jessica Morlacchi crolla dopo il confessionale al GF: terribile notizia

Jessica Morlacchi, nelle scorse ore, è stata chiamata in confessionale dagli autori del Grande Fratello. La concorrente ha ricevuto una notizia terribile proveniente dall’esterno. Infatti, tornata dai suoi compagni, è crollata ed è scoppiata a piangere. Si è capito che è venuto a mancare Camillo, uno dei suoi due adorati cani. A confermare il lutto che ha colpito la cantante è giunto anche un post dell’esperta di gossip Deianira Marzano che su Instagram ha fatto sapere che le lacrime della donna sono appunto arrivate dopo che ha saputo della morte del suo amico a quattro zampe.

Tra coloro che maggiormente hanno dato sostegno alla musicista ci sono stati Javier Martinez e Luca Calvani, che le sono stati vicini e l’hanno abbracciata calorosamente. Per la Morlacchi Camillo non era solo un animale con cui trascorrere del tempo, ma veniva considerato come parte integrante della sua famiglia. Jessica ha anche un altro bassotto, Carletto, che ora resta l’unico suo cane.

Nei mesi trascorsi al Grande Fratello, più volte la musicista ha parlato dell’amore che prova per i suoi cani e in diversi frangenti ha sottolineato quanto gli mancano. Non di rado li ha anche salutati, oltre a raccontare ai suoi compagni di avventura presenti nella Casa più spiata d’Italia degli aneddoti vissuti con i due animali. Sui social, tanti utenti affezionati al GF hanno rilanciato la brutta notizia, esprimendo vicinanza alla concorrente.

Jessica Morlacchi: vita privata e ritocchini

Jessica Morlacchi è una cantante romana classe 1987. Ha avuto grande successo con la sua storica band, i Gazosa. Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, in una puntata di anni fa di Oggi è un altro giorno, programma di Rai Uno che fu condotto da Serena Bortone e in cui era ospite fissa, dichiarò di avere un compagno di nome Davide. La Morlacchi non ha figli.

In alcune interviste ha rivelato di aver sofferto di depressione e attacchi di ansia dopo aver raggiunto il successo con i Gazosa. In tempi non sospetti ha anche ammesso di essere passata qualche volta dal chirurgo estetico per effettuare dei ritocchini.