Grande Fratello, Jessica Morlacchi è un flop: il crollo tra passi falsi

Il personaggio di Jessica Morlacchi al Grande Fratello sta subendo un vero e proprio crollo. Così la concorrente diventa un flop, nel giro di pochissimi giorni. Ciò accade mentre il pubblico si schiera dalla parte di Helena Prestes e lei commette dei passi falsi. Infatti, proprio mentre i telespettatori si dicono indignati per ciò che è accaduto nelle scorse ore alla modella brasiliana, Jessica si unisce al gruppetto ‘nemico’. Eppure la cantante romana ha seguito con attenzione le edizioni precedenti del programma condotto da Alfonso Signorini e dovrebbe immaginare che le sue nuove mosse potrebbero ritorcersi contro di lei.

Facendo il punto della situazione, è nata una polemica legata al feroce attacco di Shaila Gatta contro Helena. L’unico a mettere fine al lungo monologo della ballerina è stato Luca Calvani, il quale ha ammesso poco dopo di aver avvertito gli sguardi insistenti della Morlacchi, con la quale ha instaurato una bella amicizia. Quest’ultima è consapevole che il gieffino sia felicemente fidanzato fuori dalla Casa, eppure continua a mostrarsi fin troppo interessata a lui.

C’è chi non crede a questo forte interesse della Morlacchi, definita inizialmente la Bridget Jones italiana. Col passare del tempo, questo personaggio ha perso di credibilità e oggi Calvani al GF sente di essere diventato “il nuovo Giglio”, per il quale la cantante aveva inizialmente espresso interesse, mostrandosi rabbiosa con Yulia Bruschi per la loro vicinanza. Parlando con le Non è la Rai, Jessica in queste ore ha palesato la rabbia e la gelosia vedendo Helena e Luca sempre più vicini. A detta del pubblico, niente dovrebbe giustificare il nervosismo di Jessica, in quanto Calvani è felicemente fidanzato e tra loro c’è solo un’amicizia.

Per questo, i telespettatori credono che il problema per lei sia proprio la Prestes, che vedrebbe oggi come un ostacolo. Molti gieffini sono rimasti senza parole e qualcuno ha anche reagito male nello scoprire che, insieme a Lorenzo Spolverato, è stata eletta preferita dal pubblico proprio Helena. Le reazioni spropositate nella Casa hanno aumentato ancora di più il sostegno dei telespettatori alla modella brasiliana. E sono sempre di più coloro che, invece, si stanno allontanando da Jessica, la quale inizialmente sembrava essere la favorita di questa edizione.

Mentre Calvani è l’unico a dare protezione a Helena in questo momento delicato, Jessica crolla ulteriormente. La scenata fatta dalla Morlacchi, vedendo Helena e Luca insieme a chiacchierare nel letto, ha generato forti critiche. Addirittura c’è chi crede che l’atteggiamento della cantante romana sia preoccupante. Non solo, molti telespettatori credono che Jessica sia una concorrente che è stata sopravvalutata fino a ora.