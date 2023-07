Jessica Morlacchi: “Bortone cancellata. Io basita, ecco perché”

Jessica Morlacchi è stata una degli “affetti stabili” di Oggi è un altro giorno, programma del pomeriggio di Rai Uno condotto da Serena Bortone. La trasmissione, nonostante abbia ottenuto buoni risultati, è stata cancellata (in quella fascia tornerà da settembre Caterina Balivo con “La volta buona”). Si mormora che la scelta dei vertici sia stata fatta perché la Bortone è considerata troppo di sinistra. E Morlacchi? Cosa ne pensa dell’eliminazione del talk dal palinsesto? Si è aspettava un simile epilogo? Assolutamente no, come ha spiegato in una lunga intervista rilasciata a SuperGuidaTv.

“Sono rimasta basita, senza parole; è stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, attualità, politica. Sono stati ospitati anche Premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità. Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro. Serena poi ha una cultura e un’intelligenza fuori dal comune. Ho avuto il piacere di lavorare con giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo ma una preparazione culturale come quella di Serena non l’avevo mai vista”.

La cantante ha inoltre rivelato di aver costruito degli importanti rapporti di amicizia nel programma: “Di questa avventura mi porto dietro i rapporti umani. In questo programma ho stretto legami meravigliosi con Massimo Cannoletta, Antonio Mezzancella, Romina Carrisi. Al di fuori delle telecamere siamo diventati amici. Ci siamo consigliati, supportati nei momenti difficili. Ancora oggi, pur essendo in vacanza, continuiamo a sentirci e a mandarci messaggi sul gruppo Whatsapp”.

Sempre restando in tema tv, la musicista ha raccontato che le piacerebbe sbarcare come concorrente a Ballando con le Stelle. Coronerebbe uno dei suoi sogni, vale a dire lavorare con Milly Carlucci che proprio in questi giorni ha iniziato a lavorare al confezionamento del cast. Chissà che non decida di fare una chiamata alla Morlacchi, la quale ha aggiunto che non disdegnerebbe nemmeno una partecipazione a qualche reality show:

“Mi piacerebbe partecipare ad un reality. Ho dei lati del carattere che vorrei scoprire e approfondire accanto a persone che non conosco per vedere in che modo potrei reagire. Sono una persona tranquilla ma credo che una convivenza con altre persone possa permettermi di capire meglio chi sono. Mi era stato proposto di andare all’Isola dei Famosi ma non mangio pesce(ride)”.

Jessica Morlacchi: il sogno si chiama Sanremo

Con SuperGuidaTv è poi passata al versante musica. Di recente ha pubblicato il nuovo singolo, frutto della collaborazione con Luci al Neon. “Nella playlist dei tuoi pensieri” . E i progetti non sono finiti qui: il sogno si chiama Sanremo 2024:

“Il Festival di Sanremo è diventato negli anni un evento importantissimo anche per i giovani. Speravo di tornare al Festival anche quando cinque/sei anni fa tutti lo vedevano come qualcosa di datato. Non ho mai smesso di desiderare il Festival perché è il palco italiano più importante. Quello che auguro a me stessa è di poter calcare di nuovo quel palco. Oggi poi avendo una maturità diversa vivrei questa esperienza in un altro modo”.

Altro sogno nel cassetto è un duetto con Tiziano Ferro “perché trovo che sia un poeta”. La Morlacchi ha poi fatto un tuffo nel passato. Sono passati tredici anni dalla vittoria a Sanremo Giovani con i Gazosa. All’epoca aveva solo 16 anni e il successo la travolse. Tanti pro, ma anche tanti contro in quanto la fama e la popolarità giunte in così giovane età non sono semplici da gestire. E infatti la cantante ha avuto anche dei momenti di profondo sconforto, arrivando anche a vivere l’incubo della depressione e degli attacchi di panico: