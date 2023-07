Balivo contro Bortone: il dicorso della discordia, polveriera Rai1

Nella giornata di venerdì 30 giugno, Serena Bortone ha salutato il suo pubblico, attraverso un discorso di congedo dal pomeriggio di Rai 1, occupato per tre anni, dal 2020 al 2023, con il programma Oggi è un altro giorno. Da tempo si rincorrevano voci sul suo addio a questa fascia del palinsesto, con numerose indiscrezioni che vedevano un possibile ritorno di Caterina Balivo, alla guida di un nuovo programma.

Balivo conferma il ritorno su Rai 1, poi parla di Bortone…

Una prima conferma di questo scenario sarebbe arrivata dalla stessa Caterina Balivo nei commenti del suo ultimo post Instagram. “A settembre ci sarai tu con una nuova trasmissione, è vero o sono solo voci?” le ha chiesto un utente. “Sì tesoro” ha risposto la conduttrice partenopea, confermando i rumor in circolazione nelle ultime settimane. Ancor prima della presentazione ufficiale del palinsesto Rai, fissata per venerdì 7 luglio, Caterina Balivo ha annunciato il suo ritorno nella fascia pomeridiana di Rai 1. Si ricorda che la conduttrice di Aversa aveva già occupato questo spazio, proprio prima dell’arrivo di Serena Bortone, precisamente nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, timonando Vieni da me.

La Balivo ha quindi fugato ogni dubbio, fatto tra l’altro piuttosto inusuale. Solitamente si attende che venga data l’ufficialità dall’azienda. In questo caso la Balivo ha invece giocato d’anticipo, confermando lei stessa il ritorno su Rai1. Ma c’è dell’altro. “Balla balla e lasciali parlare”, ha scritto a corredo dell’ultimo post Instagram. A chi si è rivolta? Pare proprio che abbia lanciato una stoccata a Serena Bortone. A riprova di ciò ci sono stati un paio di suoi interventi al suo medesimo post.

“Oggi ho sentito delle assurdità… Non potevo credere a ciò che ho sentito e guardato… La presunzione in tv“, ha scritto un utente. Pochi dubbi sul fatto che l’internauta abbia fatto riferimento al discorso di congedo fatto da Bortone in chiusura dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. “Balla a volume alto” ha risposto la Balivo. Non è peccato credere che ciò sia stata una bordata alla collega. Parafrasando: “Fregatene delle assurdità e vai avanti”. Ma cosa ha detto Serena Bortone?

Il discorso di Serena Bortone nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, salutando i telespettatori, ha sostenuto che il suo programma ha sconfitto il pregiudizio secondo cui il pubblico generalista non fosse in grado di apprezzare la cultura ‘alta’. Inoltre, ha dichiarato di essere riuscita ad alzare gli ascolti nella fascia pomeridiana di Rai 1, portando ospiti provenienti dal mondo della letteratura, della lirica e del sociale. “Aver alzato di molto gli ascolti è la conferma che avevamo ragione” ha chiosato. Insomma, Bortone è convinta di aver preso due piccioni con una fava: aver alzato la qualità dei contenuti e pure i dati Auditel.

Sentendo queste parole, è probabile che Caterina Balivo si sia sentita chiamata in causa e declassata. “Dunque Vieni da Me aveva contenuti da buttare e faceva ascolti bassi?”, si sarà chiesta la campana. Ed è proprio dietro a questo ipotetico ragionamento che probabilmente si cela la decisione della Balivo di sottolineare che sarà lei a sostituire la Bortone. Una sorta di rivincita, con tanto di sarcasmo tramite l’invito a “ballare a volume alto”.

Sulla questione ascolti, tirata in ballo da Serena Bortone, c’è da precisare come i dati Auditel parlino di un aumento dello share rispetto a Vieni da me di Balivo, ma non degli spettatori complessivi, rimasti attorno all’1.7 milioni. L’aumento di share è dovuto alla diminuzione del numero di spettatori complessivi davanti alla televisione in questi ultimi anni, complice, soprattutto, l’affermazione delle piattaforme streaming.

Quindi? Chi ha ragione? Un po’ tutti: lo share è aumentato ma gli utenti assoluti sintonizzati su Rai 1 sono rimasti più o meno quelli, sia con Vieni da me sia con Oggi è un altro giorno.

Via Bortone, dentro Balivo: come cambia la Rai?

Le recenti indiscrezioni hanno già reso noto il programma che sarà affidato alla Balivo nella possima stagione. Trattasi di La volta buona, un nuovo show d’intrattenimento. Serena Bortone, invece, dovrebbe approdare su Rai 3, prendendo il posto di Massimo Gramellini nella conduzione de Le parole. Non resta che attendere la presentazione dei palinsesti Rai di venerdì 7 luglio per capire quali cambiamenti ci saranno in vista della prossima stagione, anche se lo scenario sembrerebbe ormai chiaro.