Jessica Mazzoli al Gf, il retroscena a XFactor: “Tornare con Morgan? Lui rosica”

Grande Fratello 2019, Jessica Mazzoli rivela la dichiarazione d’amore di Morgan a X Factor

Notte di confidenze nella casa più spiata d’Italia. Jessica Mazzoli è un fiume in piena. La cantante non ha intenzione di buttare fango sul padre di sua figlia Lara, Morgan in arte Marco Castoldi, ma ci tiene a precisare alcune cose. Alla giovane sarda non è andata giù l’affermazione dell’ex compagno, ai microfoni di Live Non è la D’Urso, che l’ha accusata di averlo incastrato con un figlio. Così Jessica parte dagli inizi della loro storia e svela il retroscena della loro liaison d’amore, avvenuto nei camerini di X Factor. Qualcosa che i telespettatori non hanno potuto vedere e che è il racconto di una favola d’amore nata in un reality e che sembra quasi un film, con il finale inaspettato che tutti conosciamo.

Morgan e la fine della storia con Jessica Mazzoli

“Morgan mi ha inseguito nei camerini, ero appena stata eliminata dalla semifinale, e mi ha detto Ti amo, voglio passare la mia vita con te“. Jessica racconta di averlo inizialmente respinto, ma di averlo poi richiamato a lei. La Mazzoli veniva da una storia sofferta ed ha voluto sincerarsi con Morgan che non sarebbe successo nuovamente. Da quel momento Morgan e Jessica sono una coppia, era il dicembre 2011. La gieffina svela di aver passato attimi felici: “Con lui ero me stessa“. Presto Morgan palesa il desiderio di avere un figlio con Jessica ed arriva Lara, una bimba fiera della sua mamma. Solo dopo 3 mesi dalla nascita della piccola, Jessica Mazzoli torna in Sardegna a casa sua: “Lui ha fatto in modo che io me ne andassi“.

Jessica Mazzoli non vuole tornare con Morgan

Da quel momento iniziano le varie vicende legali per l’affidamento esclusivo della figlia a Jessica e le liti tra i due ormai ex fidanzati. Ma nella Casa del Grande Fratello, quando i coinquilini provano a capire se la Mazzoli vorrebbe tornare con Morgan, Jessica fa una precisazione: “Lui non prova sentimenti, non prova nulla, ma forse rosica perché tutte le sue ex sono tornate da lui, ma io no“. Jessica si dice felice della sua attuale vita e non ha nessuna intenzione di riconquistare il suo ex. L’attesa di un intervento di Morgan, prossimo giudice a The Voice, da Barbara d’Urso in prima serata al Grande Fratello aumenta.