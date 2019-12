Jessica Mazzoli tuona su Morgan. Poi le parole su D’Anelli e la d’Urso

Jessica Mazzoli torna a tuonare su Morgan. Poi le parole su Biagio D’Anelli e Barbara d’Urso. L’ex gieffina fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale

Jessica Mazzoli torna a sfogarsi contro Morgan, con cui ha avuto una relazione in passato dalla quale è nata la piccola Lara. E pensare che di recente l’ex coppia è stata assieme a Live – Non è la ‘d’Urso e i rapporti sembravano essere più sereni rispetto al passato. A quanto pare, però, non è così. L’ex gieffina su Instagram ha infatti fatto intendere ben altro, sostenendo che il cantante continui a essere assente nella vita della figlia. Durante la chiacchierata con i suoi fan social, la Mazzoli ha anche speso parole per Biagio D’Anelli e Barbara d’Urso.

“Penso che Morgan sia incommentabile”

Non è la prima volta che il cantautore finisce nel mirino delle sue ex. Anche da Asia Argento, dalla quale ha avuto la figlia Anna Lou, ha ricevuto molte critiche circa il suo ruolo di padre. Stessa musica suonata da Jessica, che nelle scorse ore è tornata alla carica. “Penso che Morgan sia incommentabile. Dato che c’è qualcuno che pone questa domanda. Penso che il tutto si commenti già da sé”, la risposta a chi le ha chiesto se l’ex si sia fatto risentire. A proposito dei rapporti tra padre e la figlia Lara ha quindi tuonato: “Hai presente l’addizione: inesistente + nulla = vuoto. Ecco!”. Infine, a chi le ha domandato se pensa che Morgan farà nuove canzoni il prossimo hanno, ha replicato: “Mi auguro che cominci a fare il padre”.

Jessica: “Biagio D’Anelli uomo dai grandi valori, Barbara una grande professionista”

Durante la chiacchierata con i fan, Jessica ha ribadito di essere single. Dunque con Biagio D’Anelli pare che qualcosa sia andato storto, nonostante con lui abbia mantenuto ottimi rapporti. “Penso ci siano persone intelligenti e persone meno intelligenti. Di Biagio in particolare penso che sia una persona dai grandi valori“, ha dichiarato. Infine un pensiero positivo anche per Barbara d’Urso, spesso al centro delle critiche: “Grande professionista e che c’è molta gente che sta rosicando”.