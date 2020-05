Jessica Mazzoli furia contro la madre di Morgan: Barbara d’Urso dice basta

Jessica Mazzoli a Live-Non è la d’Urso contro Luciana, la madre di Morgan

Non c’è pace tra Jessica Mazzoli e Morgan. Dopo lo sfratto del cantante la concorrente di X Factor si era riavvicinata all’ex ma oggi la situazione è precipitata di nuovo. Negli ultimi giorni l’ex del Grande Fratello ha accusato la signora Luciana, la madre di Morgan, di non essersi mai interessata alla nipote Lara, nata sette anni fa. Per questo motivo Barbara d’Urso ha deciso di organizzare un confronto tra le due donne nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domenica 24 maggio ma i toni troppo accesi hanno preoccupato la conduttrice napoletana. Jessica è stata piuttosto aggressiva, tanto che la signora Luciana è scoppiata a piangere.

Jessica Mazzoli delusa dall’indifferenza di Morgan e sua madre

Come una furia Jessica Mazzoli ha rinfacciato all’ex suocera di non aver mai avuto a cuore la piccola Lara. Non solo: l’artista non ha digerito una dichiarazione della madre di Morgan che nel corso di un’intervista tv ha menzionato le figlie di Morgan, bollando Lara come “la sarda” senza dire il suo nome. Dichiarazioni troppo forti che a detta di Jessica hanno ferito parecchio la bambina. Il fare feroce della Mazzoli ha disturbato Barbara d’Urso che ha invitato la sua ospite ad usare maggior calma pena la fine anticipata dell’ospitata. “Non stai usando l’atteggiamento giusto. Spero che tu abbia messo Lara a dormire. Adesso basta altrimenti la finiamo qua”, ha tuonato Barbarella.

La madre di Morgan contro Jessica: “Sei una falsa”

Mentre Jessica Mazzoli ha provato a calmarsi la madre di Morgan si è asciugata le lacrime ed è tornata all’attacco: “Sei una falsa. Tua madre mi ha ricoperto di insulti. Sei venuta a Milano tante volte per scopi tuoi senza pensare a Lara e al mio rapporto con lei”. Il confronto non è dunque riuscito e in futuro, siamo sicuri, si tornerà a parlare di questa travagliata vicenda famigliare.