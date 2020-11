Jessica Mazzoli ha deciso di dire basta con Morgan. Dopo le accuse di qualche settimana fa, fatte sui social insieme al fidanzato Diablo Baby, oggi Jessica ha parlato attraverso il settimanale Nuovo e ha confermato le strane richieste da parte dell’ex di cui ha parlato in quella occasione. Stando a ciò che ha raccontato la Mazzoli, Morgan le chiederebbe delle foto decisamente insolite, e che di sicuro non andrebbero chieste. Oggi Jessica è entrata nei dettagli della vicenda e ha rivelato che questa richiesta di foto non sarebbe fine a sé stessa.

Già Diablo Baby non ci era andato leggero contro Morgan, ma oggi Jessica è stata ben più dura. Ha anche intenzione di chiedere l’affidamento esclusivo della figlia Lara, perché ha l’impressione che Morgan non voglia fare il padre. E lei dopo sette anni non ne può più. Nell’intervista in cui ha deciso di dire basta ha rivelato:

“Il mio ex mi chiede in continuazione foto del mio seno, altrimenti non mi manda i soldi per il mantenimento di nostra figlia Lara. Ha superato ogni limite”.

Jessica ha spiegato che sono successe cose gravi e per questo vuole chiudere ogni porta a Morgan. Quindi dopo un periodo di tregua tra i due c’è di nuovo aria di tempesta. Si è lamentata di mancanze in ogni ambito, a partire dal sostentamento economico della bambina e finendo con la scarsa presenza nella vita di Lara. Pare infatti che Morgan inventi sempre una scusa per non vedere la figlia. Anzi in passato ha insistito per vedere lei da sola.

Si sono incontrati tre volte da soli: “Ci sono state effusioni, però non sono rimasta a dormire da lui”, ha spiegato Jessica. Poi si è accorta che lui aveva una compagna e non si sono più visti. Parlano solo attraverso messaggi, niente chiamate perché pare che Morgan non risponda. A un tratto il cantante avrebbe iniziato a chiederle foto senza maglietta da quando lei si è rifatta il seno. A tal proposito Jessica ha confessato:

“Ho sempre rifiutato, ma stavolta ho ceduto. Purtroppo ho problemi economici. Gli ho inviato quelle foto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”.

La Mazzoli è consapevole di aver ceduto a un “ricatto sottile”, così lo ha definito, ma ha precisato di averlo fatto per sua figlia e sempre per lei oggi è pronta ad affrontare anche le critiche. Se non avesse ceduto, ha aggiunto, avrebbe dovuto rincorrere Morgan per avere il bonifico. Grazie al fidanzato Diablo Baby ha capito che era una cosa sbagliata e per questo ora vuole liberarsi di questi problemi e chiedere l’affidamento esclusivo di Lara. Questa è la versione dei fatti di Jessica, ma come deciderà di replicare Morgan?