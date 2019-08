Jessica e Andrea di Temptation, la Battistello: “Ci sentiamo ancora”

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono una delle coppie naufragate durante l’ultima edizione di Temptation Island. La ragazza ha spezzato il cuore a Filomena, avvicinandosi molto al tentatore Alessandro Zarino. Tuttavia con il ragazzo, al momento, tutto tace e pare che la frequentazione non abbia dato i frutti sperati. Sul giovane, inoltre, si continua a vociferare di un possibile Trono a lui riservato a settembre negli studi di Uomini e Donne. Dunque, nulla di nuovo sotto al sole? Non proprio, visto che Jessica, rispondendo ai fan su Instagram nelle scorse ore, ha detto di sentire ancora l’ex fidanzato.

Jessica e Andrea dopo Temptation Island: la situazione dell’ex coppia

“Lo senti ancora Andrea?”, le ha scritto un utente tra le Stories. “Certo, abbiamo una figlia in comune”, la risposta della Battistello. La sua replica è stata corredata con la foto del suo cane (“la figlia”). Dunque, dopo la rottura i due non hanno smesso di rimanere in contatto. Resta da capire se il loro sentirsi sia per questioni logistiche relative alla fine della love story o perché sono semplicemente rimasti in buoni rapporti. Oppure se il motivo è un altro, cioè un tentativo di riavvicinamento da parte della coppia. Chissà, se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Jessica Battistello, il messaggio di stima per Sabrina Martinengo: “Persona stupenda e ospitale”

Tra le curiosità svelate ai fan, la Battistello ha anche parlato di Sabrina, altra protagonista del reality di Canale 5. Dopo che è finito il programma le due sono diventate molto amiche e Jessica ha voluto esprimere tutta la sua stima alla Martinengo, attraverso un post in cui l’ha definita una persona stupenda ed ospitale, nonché una madre fantastica. Le sue parole non arrivano casualmente, bensì pure per mettere a tacere alcuni hater del web che dopo la conclusione della trasmissione hanno attaccato Sabrina in più occasioni.