Jessica e Andrea: la lunga intervista dopo Temptation, come stanno

Jessica e Andrea di Temptation Island, l’intervista a reality concluso: come sta l’ex coppia

Jessica e Andrea di Temptation Island hanno visto naufragare la loro love story. Nel reality sono emerse crepe profonde del rapporto. La Battistello si è avvicinata al tentatore Alessandro e ha deciso di chiudere la relazione con Filomena dopo un falò di confronto accesissimo. L’ex coppia ha deciso di confessarsi a Uomini e Donne Magazine e di raccontare come attualmente sta vivendo la rottura.

Jessica: “Andrea è un ragazzo con la testa sulle spalle, fedele e di una bontà unica”

“A oggi sto bene, molto. Non nego di aver avuto momenti di sconforto guardando le puntate. Vedere Andrea stare male non è stato facile, per niente” fa sapere Jessica. La Battistello ribadisce che già prima del reality “non stava bene” e che non era “più felice da troppo tempo”. “Come ho sempre detto – spiega – per me Temptation Island sarebbe stato o il miracolo che ci avrebbe fatto recuperare il rapporto e uscire insieme più forti di prima o la batosta finale”. Per l’ex ci sono poi parole al miele. Jessica parla di “un ragazzo con la testa sulle spalle, fedele e di una bontà unica, simpatico, carismatico e sempre pronto ad aiutare il prossimo”.

“Alessandro era una ‘droga’ e non sono più riuscita a fame a meno”

Tuttavia il tempo ha portato la relazione su un binario morto. La Battistello si è sentita sempre più sola nella storia. Poi Temptation e l’avvicinamento ad Alessandro: “In realtà non mi sono avvicinata ad Alessandro e nemmeno l’ho scelto. Ci siamo ritrovati a parlare in modo molto naturale”. “Poi, il terzo giorno – aggiunge -inaspettatamente si è avvicinato lui a me, mentre riflettevo da sola in piscina e ha cominciato a parlarmi di lui, dell’Australia e di come si sentiva un pesce fuor d’acqua in quel contesto. Da lì è nato un feeling assurdo, sentirlo parlare mi incantava, era una ‘droga’ e non sono più riuscita a fame a meno”. Con Alessandro, però, pare che la relazione a fine programma non sia decollata. A proposito della conclusione delle riprese. Qual è la prima cosa che ha fatto? “Ho chiamato papà e gli ho detto di stare tranquillo”.

Andrea: “Sono rimasto provato da questa esperienza”

Andrea, dopo aver versato molte lacrime nello show, ora sta cercando di riprendersi: “Penso che l’amore che ho provato per lei, puro e sincero, non possa sicuramente sparire da un giorno all’altro. Sono rimasto provato da questa esperienza ma ad oggi penso che più che una sfortuna questa sia stata la mia fortuna più grande: aver capito quello che ho vissuto, quello che sto vivendo e quello che potrò vivere”. Filomena dice poi che mai avrebbe creduto che la compagna avesse potuto avere un approccio simile al reality: “Ho scoperto una persona che io prima non conoscevo.” “L’episodio che più mi ha dato fastidio – racconta – è stato il gesto di parlare a una persona che aveva conosciuto da quattro ore della mia intimità e soprattutto della mia famiglia, umiliandomi davanti a tutta Italia.”

“Non ho niente di personale contro Alessandro”

A proposito di Alessandro, che cosa pensa? “Voglio precisare che chiunque ci fosse stato al posto di Alessandro non sarebbe cambiato nulla. Non ho niente di personale contro di lui, non lo conosco e non posso giudicarlo, parlare con lei faceva parte del suo ruolo.” Andrea parla poi della single con cui è entrato in sintonia: “Ringrazio Sabina per essermi stata accanto sempre, soprattutto nei momenti più difficili per me. Lei, attraverso le sue parole, mi faceva vedere la realtà e mi ha fatto capire che forse merito qualcosa di più. La trovo molto matura per la sua età e spero che possa trovare anche lei ciò che merita”. Infine spazio al momento di maggiore sofferenza vissuto in Sardegna: “Ho sofferto molto nel vedere la persona che tanto amavo e con cui avrei creato una famiglia tra le braccia di un altro ragazzo, oltre a dover sopportare la pesantezza delle parole che mi ha riservato.”