Jessica Battistello punzecchia Ilaria e Nunzia su Venezia? Ecco cosa pensa

Jessica Battistello di Temptation Island: punzecchia Ilaria Teolis e Nunzia Sansone?

La notizia del red carpet a Venezia di Ilaria Teolis e Nunzia Sansone aveva lasciato a bocca aperta davvero tutti, le due protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island hanno generato una vera polemica per la loro presenza sulla passerella, tra le più importanti per il cinema. E mentre sui social e sul web molti utenti si scagliano contro ex tronisti, ex corteggiatori ed ex partecipati di Temptation, per l’appunto, per apparire come divi in una kermesse cinematografica quasi oscurando le vere star del Festival, un’altra protagonista dello show di Canale 5 ha commentato la vicenda, senza chiamare in causa le ex “coinquiline” del villaggio ma si legge una leggera frecciatina.

Jessica contro Ilaria e Nunzia: cosa pensa dei red carpet di Venezia

Mentre nelle sue stories Instagram, Jessica commenta insieme ai followers i look dei vari red carpet, un utente le ha posto una domanda: “Perché tu non sei andata?“. Al quesito, l’ex di Andrea Filomena ha risposto: “Perché avrei dovuto esserci? Fino a due mesi fa lavoravo in assicurazione e ora dovrei andare al red carpet? Ma daiii“, spiega e conclude la Battistello. Anche se non ha fatto chiaramente i nomi di Ilaria e Nunzia, pare davvero che Jessica abbia commentato e non positivamente la notizia del red carpet delle due ragazze.

Come va l’amore per Jessica Battistello? Cosa è successo tra lei e il nuovo tronista, Alessandro Zarino?

Alessandro Zarino, ex tentatore di Temptation Island, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il modello si era avvicinato tanto alla Battistello e la loro conoscenza era continuata anche fuori dal programma. Ma cosa è successo dopo? Tra i due sembrava che le cose stessero andando molto bene, tanto che si sentivano frequentemente. “Risponderò a tempo debito“, ha detto Jessica alle mille richieste da parte dei fan. Sarà forse presente nello studio di UeD per raccontare la verità sulla vicenda? Staremo a vedere.