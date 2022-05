Jeremias tra droga e depressione: svelato il segreto del fratello di Belen

Nuova intervista a Verissimo per Jeremias Rodriguez. Questa volta il bell’argentino si è presentato nello studio di Silvia Toffanin in compagnia del padre Gustavo, con il quale di recente ha condiviso l’avventura all’Isola dei Famosi. In Honduras i due hanno avuto modo di trascorrere più tempo insieme dopo anni poco facili. Il 34enne ha infatti vissuto dei periodi molto complicati, durante i quali non riusciva ad uscire di casa, non si accettava per quello che era. Momenti complicati di cui l’ex concorrente del GF Vip non ha mai fornito troppi dettagli, tanto che si è parlato di un segreto inconfessabile. Segreto che, finalmente, è venuto a galla nel programma di Canale 5.

Alle domande di Silvia Toffanin il fratello di Belen non si è tirato indietro e ha chiaramente ammesso di aver sofferto di depressione. Jeremias Rodriguez ha chiarito di non aver mai fatto uso di medicine se non una volta, quando viveva ancora in Argentina. Medicine che però non hanno fatto bene al ragazzo, che ha così scelto di farne a meno. La conduttrice di Verissimo ha poi chiesto al suo ospite se abbia avuto problemi di droga e Jeremias ha risposto affermativamente.

“Non si era capito?”, ha detto sorridendo il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez. Jeremias ha chiarito che a causa di sostanze stupefacenti più volte ha perso la lucidità e ha rovinato la sua esistenza, allontanando anche le persone a cui vuole più bene come i suoi famigliari, che hanno cercato di non lasciarlo mai solo.

Decisivo è stato poi l’incontro con la fidanzata Deborah Togni, di professione hostess. Jeremias Rodriguez ha conosciuto la ragazza subito dopo il primo lockdown da Covid-19. Un incontro avvenuto a Milano grazie ad amici in comune che si è rivelato un vero e proprio colpo di fulmine per l’ex naufrago.

Oggi Jere non riesce a fare a meno di Deborah: è sicuro che la Togni sia la donna della sua vita e ha intenzione di mettere su famiglia con lei. Per ora convivono e la giovane ha instaurato un ottimo rapporto con tutto il clan Rodriguez, finalmente felice di vedere Jeremias sereno.