“Jeremias e Soleil? Ecco cosa penso”: parla Cecilia Rodriguez

By

Cosa pensa Cecilia Rodriguez della storia d’amore tra Jeremias e Soleil

Dopo l’eliminazione di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi, la sorella Cecilia è tornata a parlare della liason con Soleil Sorge. Una relazione nata tra critiche e frecciatine, tanto che ancora oggi sono in pochi a crederci. Cosa pensa la fidanzata di Ignazio Moser della nuova cognata? “Non la conosco ma sicuramente dalla tv traspare una personalità molto forte. E poi deve piacere a mio fratello non certo a me”, ha dichiarato Cechu al settimanale Nuovo Tv. A detta dell’argentina, però, Jeremias ha pagato caro la vicinanza all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Cecilia Rodriguez: “Jeremias è molto protettivo”

“L’eliminazione all’Isola? Ci sono rimasta male, perché è un’esperienza a cui Jere teneva molto. Mi dispiace: però non credo tanto che lui sia antipatico al pubblico ma piuttosto che abbia pagato per la sua vicinanza a Soleil, che non è molto amata”, ha puntualizzato la sud americana. “Jeremias è un uomo molto protettivo: visto che il gruppo era contro la ragazza ha preferito prendersi cura di lei piuttosto che restare all’Isola dei Famosi”, ha aggiunto.

Jeremias e Soleil: il pensiero di Belen Rodriguez

Anche Belen Rodriguez ha espresso un pensiero simile alla sorella Cecilia. A Verissimo la soubrette ha detto: “Soleil è una ragazza molto forte, ha un atteggiamento particolare ma ha ancora venti anni. Ha una personalità forte ma è piccola: col tempo imparerà a camuffare certi modi. Se Jeremias è felice lo sono anche io”.