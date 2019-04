Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino si stuzzicano sui social: il botta e risposta non passa inosservato

Che tra Belen e Stefano De Martino sia tornato il sereno lo si capisce anche dai piccoli segnali lasciati sui social dai membri della famiglia Rodriguez. Recentemente, per esempio, a lasciare un commento a Stefano su Instagram è stato proprio Jeremias Rodriguez. Si tratta di una cosa di poco conto, sia chiaro. Ma il fatto che al fratello di Belen sia venuta voglia di stuzzicare l’ex cognato – ormai non più ex – la dice lunga sui loro attuali rapporti. Alle parole di Jeremias, subito dopo, ha replicato anche Stefano, spostando sui social (e sotto gli occhi di tutti) una simpatica conversazione che non è sfuggita ai fan.

Stefano De Martino e Jeremias Rodriguez di nuovo amici: la conferma del ritorno di fiamma con Belen

Stefano De Martino e Jeremias Rodriguez, negli anni che hanno fatto seguito alla separazione del ballerino con Belen, non si sono parlati per diverso tempo. Oggi, però, entrambi sembrano intenzionati a far ripartire il loro rapporto là dove lo avevano interrotto. Jeremias, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha pure detto di essere contento del riavvicinamento di Stefano e Belen (confermando in questo modo, e una volta per tutte, il ritorno di fiamma tra i due). Loro sono felici, le famiglie approvano e Santiago è contento. Gli ingredienti per un nuovo ed entusiasmante inizio per la coppia sembrano esserci tutti.

Stefano De Martino da ballerino a conduttore e attore: periodo d’oro per l’ex allievo di Amici

Questo è decisamente un gran bel periodo per Stefano De Martino. La fortunata sta sorridendo all’ex allievo di Amici non solo in amore ma anche nel lavoro. Stefano, impegnato adesso alla conduzione di Made in Sud, sta lavorando a tantissimi altri progetti che, presto, potrebbero portarlo a vestire anche i panni dell’attore. Tutto, però, è ancora in fase di definizione.