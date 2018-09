Jeremias Rodriguez spiazza Giulia De Lellis: parole che non ti aspetti

Jeremias Rodriguez, nuove dichiarazioni su Giulia De Lellis: cosa bolle in pentola?

Jeremias e Giulia si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. I due sono andati subito d’accorro, sin dal primo momento. Una volta concluso il reality-show condotto da Ilary Blasi, sono rimasti in contatto. Tra cene e vari altri incontri, Rodriguez e la De Lellis sono apparsi insieme più di una volta. Al momento, però, non sembrano vedersi da ormai diverso tempo. Quando è stata ufficializzata ala rottura tra la bella romana e Andrea Damante, il fratello di Belen non nascose un certo interesse nei confronti della sua ex compagna di avventura. Nonostante ciò, tra i due pare non sia mai scattata la scintilla. Oggi, l’ex gieffino torna a fare un passo nei confronti della dolce Giulietta.

Giulia De Lellis al Festival del cinema di Venezia: Jeremias si complimenta

Il blog News UeD ha chiesti ai proprio fan di Instagram quale outfit preferivano tra quelli indossati da Giulia De Lellis al Festival del cinema di Venezia. Jeremias si è lasciato andare e ha commentato: “Verde, blue… Tanto non cambia nulla quando si è belli dentro!” Successivamente, il Rodriguez è accorso in aiuto della sua amica. Una ragazza ha criticato aspramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il fratello di Cecilia non è riuscito a far finta di niente. Rispondendo per le rime alla diretta interessata, il ragazzo ha messo i puntini sulle i nei riguardi della sua dolce amica. Che il giovane provi qualcosa che va oltre la semplice amicizia?!?

Jeremias Rodriguez difende Giulia De Lellis dalle critiche social: l’ultimo commento

Jeremias risponde a chi ha parlato male di Giulia: “Tu sarai molto colta, ma comunque se hai questi modi di approcciarti con la gente che non ti piace rimarrai sempre una persona negativa. Giudica e sarai giudicata.” Cosa penserà la De Lellis di tutto ciò?!? Staremo a vedere se tra i due ci sarà un qualche riavvicinamento nei prossimi giorni!