Festival di Venezia, Giulia De Lellis parla del look: “Ho rappresentato me stessa”

Giulia De Lellis al Festival di Venezia: le parole dell’esperta di tendenze sui suoi look che la rappresentano

Durante il Festival di Venezia si è fatta notare anche la presenza di Giulia De Lellis, esperta di tendenza, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. La ragazza ha partecipato al Festival come testimonial dei brand Bluemarine e Smashbox Cosmetics. I suoi look non sono passati inosservati durante il red carpet ricevendo molti complimenti sui social riguardo alla sua eleganza. E anche se le critiche sul suo passaggio in laguna non si sono fatte attendere, la De Lellis, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, spiega meglio come è stata la sua ‘Prima’ alla Mostra del Cinema; ma soprattutto svela qualche dettaglio riguardo ai look che sono stati molto apprezzati dai fan e non solo.

Giulia De Lellis sui look al Festival di Venezia: “Una persona speciale ha detto “Sei stata le tue due anime” e forse ha indovinato”

“Esattamente così. Me! Per il mio primo festival di Venezia ho deciso di rappresentare me stessa“ ha scritto la De Lellis sul social network raccogliendo alcune delle foto scattate durante il red carpet del Festival di Venezia. “Una persona speciale ha detto “ Sei stata le tue due anime” e forse ha indovinato” svela l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Il mio primo look rappresentava in pieno una parte di me che pochi sanno… Questa invece la conoscete bene“ spiega meglio l’esperta di tendenze ai suoi numerosi sostenitori. Giulia si dice felice di tutto questo e si lancia in una serie di ringraziamenti social. “Grazie Venezia è stato splendido”, chiude.

Giulia De Lellis e quel complimento di Andrea Damante al Festival di Venezia

Anche Andrea Damante ha apprezzato i look dell’ex fidanzata. Il deejay di verona ha rivelato che Giulia è stata ‘la più bella’, quella in grado di catalizzare l’attenzione sul red carpet. Il complimento è arrivato fino alla De Lellis che ha ringraziato il ragazzo che un tempo le faceva battere forte il cuore.