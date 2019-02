Jeremias Rodriguez e Soleil si sono baciati all’Isola: parla la Marcuzzi

Isola dei Famosi, bacio tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: Alessia Marcuzzi racconta tutto a Le Iene

Mercoledì 13 Febbraio 2019 ci sara una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, ovviamente sempre in diretta. La conduttrice del reality-show si è lasciata andare ad una succulenta anticipazione. Alessia Marcuzzi questa sera era in onda su Italia 1 con Le Iene. È proprio nello studio di tale trasmissione che la donna si è lasciata scappare un particolare dettaglio su quello che dovrà far presente ai naufraghi e al loro pubblico. Nelle ultimissime ore si era iniziata a spargere a macchia d’olio la notizia di un presunto flirt tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. I compagni di avventura degli ultimi due arrivati in Honduras hanno iniziato ad ipotizzare la possibilità di un qualche speciale interesse tra l’argentino e l’ex di Uomini e Donne.

Jeremias e Soleil si sono baciati? Alessia Marcuzzi e il gossip sull’Isola dei Famosi

Dopo il daytime in cui abbiamo visto i concorrenti dell’Isola dei Famosi ipotizzare un flirt tra Jeremias e Soleil, arriva anche la conferma di Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Canale 5 e Italia 1 ha svelato nel corso della puntata de Le Iene di dover far vedere ai telespettatori un video molto importante. Secondo quanto dichiarato dalla frizzantissima e super bionda, molto presumibilmente, Rodriguez e la Sorge si sono già baciati. Nella prossima diretta del reality-show, la Marcuzzi manderà in onda un filmato che potrebbe mostrare a pieno la limonata tra i due nuovi arrivati.

Soleil Sorge e Jeremias molto vicini all’Isola: scoppia la passione? Alessia Marcuzzi si svela

E mentre attendiamo di vedere le immagini menzionate dalla Marcuzzi a Le Iene, i dubbi persistono. Non è da escludere nemmeno la possibilità che Sole e Jere si siano baciati ancor prima di sbarcare in Honduras. Essendo arrivati insieme, i due ragazzi potrebbero avere avuto modo di conoscersi ancor prima di sbarcare sull’Isola.