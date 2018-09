Jeremias Rodriguez parla della fidanzata ma svela: “Giulia De Lellis mi manca”

Jeremias Rodriguez: le parole sulla nuova fidanzata, su Giulia De Lellis e Luca Onestini

Anche Jeremias Rodriguez si è sottoposto al gioco delle domande su Instagram. Il fratello di Belen ha finalmente annunciato di aver trovato una nuova fidanzata. Una svolta che era stata già percepita da chi segue l’argentino sui social network. Per tutta l’estate, infatti, Jeremias si è divertito a condividere foto con una certa Priscilla, che ha trascorso le vacanze a Ibiza con il ragazzo e con tutta la sua famiglia. Come svelato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Priscilla è una ragazza romana, del tutto estranea al mondo dello spettacolo. E per amore della giovane, il sud americano è pronto a fare la spola tra Roma e Milano. “Starò spesso nella Capitale”, ha assicurato Jere, che ha speso pure belle parole per l’amica Giulia De Lellis.

Cosa ha detto Jeremias su Giulia De Lellis e Daniele Bossari

“Quale concorrente del Grande Fratello Vip mi manca di più? Assolutamente Giulietta. Devo dire però che mi mancano tanti bei momenti con Daniele. Capirsi senza la necessità di parlare è qualcosa di wow”, ha ammesso Jeremias Rodriguez. Il trentenne ha speso qualche parole pure su Luca Onestini, con il quale ha avuto più di qualche difficoltà all’interno del reality show di Canale. “Rivalutare Luca? La vita va avanti, siamo persone grandi e solo i cretini non cambiano mai idea”, ha fatto sapere Jeremias.

Jeremias Rodriguez ha fatto pace con Stefano De Martino

Intanto negli ultimi giorni Jeremias Rodriguez ha ritrovato un rapporto con Stefano De Martino. I due hanno fatto pace: per un lungo periodo non si sono parlati dopo il divorzio tra Stefano e Belen.