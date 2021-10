Nelle scorse ore il fratello di Belen e Cecilia ha postato una foto in cui tiene per mano la ragazza, oggi è lei a spiegare cosa è successo

Che paura per Deborah, la fidanzata di Jeremias Rodriguez: è in ospedale da qualche giorno, ma per fortuna il peggio è passato. La ragazza ha spiegato poche ore fa cosa le è capitato dopo che Jeremias ha allarmato i fan postando una foto con lei in ospedale. Nelle scorse ore, infatti, il fratello di Belen ha pubblicato uno scatto in cui tiene la mano della compagna e ha scritto “nella cattiva sorte anche di più”. Al polso della ragazza era ben evidente il braccialetto dell’ospedale, quindi molti si sono subito preoccupati e hanno iniziato a chiedere cosa sia successo.

Stamattina Deborah ha deciso di spiegare in prima persona l’accaduto, senza affidare il racconto al fidanzato Jeremias. La ragazza ha postato una foto in cui si vede che è sdraiata nel letto dell’ospedale, di lei si vede solo un occhio ma è comunque rassicurante per i tanti che si sono preoccupati. Quindi è passata al racconto: domenica Deborah è svenuta in aeroporto e cadendo ha sbattuto la testa. Ha perso l’equilibrio in avanti ed è finita contro una lastra di ferro, dove si è ferita al mento. Poi è caduta per terra e ha picchiato forte la testa.

Il ricovero è stato necessario, con i colpi alla testa non si scherza e lei ha precisato di aver sbattuto anche forte. “Ho picchiato forte la testa per terra, rompendo l’osso occipitale (cranio) e cavandomela con quattro punti sul mento”, ha spiegato. La ragazza ha avuto la fortza di scherzare e ha scritto di aver vissuto una scena paragonabile a Squid Game, la serie tv di Netflix del momento e che è diventata anche realtà ad Abu Dhabi.

La fidanzata di Jeremias Rodriguez si è fratturata il cranio dunque. Il dolore è molto forte e a volte diventa insopportabile, ha spiegato Deborah. Il peggio per fortuna sembra essere passato e questo è l’importante. Non ci sono state gravi conseguenze nelle prime ore dopo il colpo alla testa, ma seguiranno di sicuro aggiornamenti. Dovrà rimanere ancora un po’ in ospedale, però: “Avendo fratturato un osso così delicato dovrò dare altre TAC e rimanere sotto osservazione ancora”. Infine ha ringraziato tutti per l’affetto e i bellissimi messaggi che ha ricevuto.