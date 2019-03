Jeremias Rodriguez difende Soleil sui social: la parole dopo l’Isola

Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez su Instagram pensa a Soleil: la dedica

È giunta al termine l’avventura di Jeremias Rodriguez all’Isola dei famosi, ma il suo pensiero è ancora in Honduras. Come mai? La risposta è molto semplice: tutto merito di Soleil Sorgè. Pare che i due abbiano intenzione di approfondire meglio la loro conoscenza e l’opinione che Jeremias aveva di Soleil un anno e mezzo fa è acqua passata. Non lo diciamo tanto per, ma è stato proprio lui a chiarirlo sul suo profilo Instagram. Stanotte, infatti, ha voluto dedicare un post proprio a Soleil, la sua spalla all’Isola 2019. Non possiamo ancora definirli fidanzati, perché loro per primi non hanno ancora ufficializzato il legame. Eppure, sembrerebbe proprio che qualcosa sia nato fra i due!

Jeremias e Soleil, il messaggio su Instagram in cui la difende: “Tutti abbiamo da imparare”

Jeremias ha postato una fotografia di lui e Soleil insieme, complici e sorridenti. È un’immagine che risale ad alcuni momenti insieme in Palapa. E per accompagnare la foto ha scelto queste parole: “Cos’è che non ti mette nei guai? Tutto ha una forza, afferrala o evitala, perché contrastarla?”. Jeremias si è esposto decidendo di dedicare un post a Soleil, ma sono arrivati numerosi commenti pieni di critiche e attacchi proprio alla Sorgè. Lui ha deciso di rispondere ad alcuni di questi. In particolare, ha risposto a chi gli ha scritto di farla “scendere dal piedistallo se ci riesci”. “A volte sono solo diversi vissuti, tutto qui le incomprensioni, ognuno di noi sbagliamo la parte che non ci ha toccato vivere ma allo stesso tempo nessuno sceglie la vita che ci tocca vivere fino a una certa età. Tutti abbiamo da imparare”, ha risposto Jeremias.

Jeremias e Soleil insieme dopo l’Isola? Lui chiarisce tutto

Poi c’è stato chi gli ha fatto notare che nella casa del Grande Fratello Vip, quando Luca Onestini si è ritrovato travolto dal gossip vedendo le foto di Soleil insieme a Marco Cartasegna. All’epoca, infatti, Jeremias non si era fatto un’opinione positiva di Soleil. Oggi non è dello stesso avviso e infatti ha così risposto a chi glielo ha fatto notare: “Solo i cre…i non cambiano idea”, e un sorriso. Sarà finita qui? No, perché c’è stato anche chi ha festeggiato immaginando Jeremias e Soleil insieme dopo l’Isola. Lui ha scritto: “Vedremo solo fuori”. Insomma, i presupposti ci sono, ma solo nella vita reale scopriranno cosa ne sarà di questo rapporto. Intanto, Soleil è ancora in Honduras ed è sotto pesante attacco da parte di Kaspar!