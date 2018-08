Jeremias Rodriguez: la dedica a Ignazio Moser e il fantasma di Francesco Monte

Jeremias Rodriguez: il messaggio d’affetto a Ignazio Moser che sembra dire tanto sul suo rapporto con Francesco Monte

La fine della storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte aveva messo Jeremias Rodriguez molto in difficoltà al GF Vip. Il fratello di Belen, infatti, con l’ex cognato aveva instaurato un rapporto fraterno, tanto da non vedere di buon occhio inizialmente la complicità nata tra Ignazio Moser e la sorella Cecilia. Oggi, però, Jeremias sembrerebbe non aver più alcun tipo di riserva nei confronti del ciclista. Ad unire adesso Ignazio e Jeremias, oltre che l’affetto per Cecilia, un forte sentimento di amicizia. A confermare la stima nei confronti di Moser, inoltre, c’ha pensato pochi minuti fa l’argentino in persona anche se, tra le sue parole, molti hanno letto un chiaro riferimento a Francesco Monte. Sarà così?

Jeremias Rodriguez e la dedica ad Ignazio Moser: il suo messaggio sembra parlare di Francesco Monte

“Nessuno arriva nella nostra vita a rimpiazzare il posto di un altro, ognuno ti nutre di cose diverse. Grazie NACHI per tutto quello che fai per me!! Ti amo HERMANITO…”, queste sono state la parole dedicate da Jeremias Rodriguez a Ignazio Moser. Il messaggio pubblicato su Instagram, però, sembrerebbe dire tanto anche su un’altra persona. Il rimpiazzo a cui fa riferimento il fratello di Belen è forse Francesco Monte? Da una prima lettura, in effetti, potrebbe sembrare così. In fondo, come ribadito dai Rodriguez più volte, dopo la rottura con Cecilia i rapporti con la famiglia di lei sono rimasti ottimi.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias in vacanza insieme: Ibiza in compagnia

Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias hanno deciso di trascorrere insieme le vacanze a Ibiza. Ai tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip, inoltre, si sono anche uniti Belen e Andrea Iannone. Il mare da favola, i posti incantevoli e le serate bollenti sono state raccontati assiduamente sui social dove, per l’appunto, i loro follower hanno potuto seguire con attenzione ogni spostamento dell’allegra banda.