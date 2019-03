Jeremias Rodriguez contro Ariadna Romero: “Con me ha esagerato”

Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez arriva in studio dopo l’eliminazione: le prime parole su Soleil

Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola dei famosi e, come tutti gli altri naufraghi prima di lui, stasera si è presentato in studio durante la diretta per parlare della sua esperienza. Andando incontro alla conduttrice, ed essendo un grande apprezzatore delle belle donne, il fratello di Belen non ha potuto fare a meno di sottolineare la bellezza di Alessia Marcuzzi. “Se avessi saputo che eri così bella mi sarei fatto eliminare prima” ha esordito dicendo Jeremias al suo ingresso in puntata. Superati i convenevoli, però, al naufrago è stato chiesto subito di parlare dei suoi sentimenti per Soleil, con la quale ha avuto un breve ma intenso flirt all’Isola dei famosi. Cosa prova per lei oggi? “Penso si sia visto tutto. Non mi nascondo e ho raccontato già un po’ di volte che le avevo scritto prima dell’Isola” ha poi aggiunto lui.

Jeremias Rodriguez contro Ariadna Romero, la critica alla naufraga: “Con me ha esagerato”

Una delle naufraghe con cui Soleil ha più litigato su l’Isola dei famosi è senza dubbio Ariadna Romero. Le due, come abbiamo visto stasera, se le sono dette di santa ragione in questi giorni. Soleil, inoltre, ha confessato di non aver mai apprezzato l’atteggiamento che Ariadna ha avuto nei confronti di Jeremias, sopratutto i primi tempi. Le antipatie di oggi, quindi, sono forse il frutto di una gelosia latente e nascosta? Jeremias, messo davanti a questa ipotesi, stasera ha affermato: “Se Ariadna c’ha provato con me? Provarci mi sembra un parolone, però è vero che già al secondo giorno mi diceva di volermi bene. Io credo nei rapporti umani e devono esserci delle basi solide per dire a una persona che le vuoi bene. Mi sembrava tutto un po’ esagerato”.

Jeremias Rodriguez a l’Isola dei famosi: in studio per lui c’è Cecilia Rodriguez

“All’Isola mi sono comportato come mi hanno insegnato a casa” ha dichiarato stasera Jeremias Rodriguez “Sono cresciuto con tre donne, mio padre c’era molto di meno perché lavorava sempre. Ho imparato a proteggerle le donne”. Il primo pensiero dell’argentino, rientrato in Italia, è andato di nuovo alla sua famiglia stasera, pilastro importante e fondamentale nella sua vita. In studio, difatti, ad attenderlo c’era Cecilia Rodriguez, la sorella. La stessa ha confessato durante la diretta di essere in contatto con Belen, anche lei sintonizzata su Canale 5 per non per fare il tifo per il fratello e far sentire il suo supporto.