Soleil nella bufera per le frasi contro Ariadna: parla la madre di Jeremias

Isola dei Famosi: scoppia la polemica per le parole di Soleil contro Ariadna

Soleil Sorge resta una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2019. Questa volta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scatenato la polemica per via delle parole che ha rivolto ad Ariadna Romero, da settimane sua acerrima nemica in Honduras. “Sei un animale, sei squallida, sei di ceto basso”, ha detto aggressivamente l’ex fidanzata di Luca Onestini e Marco Cartasegna. Parole che hanno colpito il pubblico ma soprattutto Alessia Marcuzzi, Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Tutte e tre, a loro modo, hanno rimproverato la naufraga italo-americana. “Hai usato termini molto forti, non è bello dare a qualcuno dell’animale”, ha detto la conduttrice.

La reazione di Alda D’Eusanio e Alba Parietti

“Ariadna è una persona equilibrata che sa di non essere superiore a nessuno, ma nemmeno inferiore. Soleil è una prepotente che dà della morta di fame a un’altra donna. Pensa di essere superiore a tutti”, ha invece dichiarato Alda D’Eusanio. Mentre Alba Parietti ha fatto sapere: “Dall’alto si può solo scendere. Sei una ragazza molto forte e determinata ma tuo limite sono le frasi che usi”.

La madre di Jeremias Rodriguez appoggia Soleil

Nel frattempo Soleil Sorge ha conquistato di nuovo la fascia da leader, battendo Ariadna Romero. E durante la puntata Veronica Cozzani, la madre di Jeremias Rodriguez, ha appoggiato pubblicamente Soleil. La donna ha condiviso su Instagram uno scatto della giovane e la didascalia: “Brava, brava, brava”. Forse la Sorge non ha trovato molti consensi in Honduras ma ha sicuramente già fatto breccia nel cuore del clan Rodriguez.