Jeremias Rodriguez con la fidanzata fa sul serio: nozze e figlio, il gossip

Due indizi fanno una prova? Chi può dirlo? Certo è che le ultime indiscrezioni bomba apparse sulle pagine di Oggi fanno riferimento in maniera piuttosto evidente a Jeremias Rodriguez e ci parlano di due importantissimi progetti di vita per il fratello di Belen Rodriguez.

Partiamo innanzitutto dal trafiletto incriminato. Il titolo è già di per sé succoso: “Presto, nozze e bebé”. Proseguendo nella lettura, scopriamo che il diretto interessato “è giovane, bello ed è il fratello di una nota showgirl. Al termine del suo attuale impegno professionale ha progetti importanti con la sua dolce metà, fiori d’arancio e un bebé”.

Se due più due fa quattro, è evidente che si sta facendo riferimento al fratello di Belen Rodriguez, attualmente impegnato come concorrente all’Isola dei Famosi. Una volta conclusa l’esperienza in H0nduras (la seconda della sua carriera) il buon Jeremias sarebbe dunque intenzionato a metter su famiglia.

Quanto leggiamo su Oggi, in realtà, non ci stupisce poi così tanto. Jeremias Rodriguez si è spesso dimostrato innamorato follemente della sua dolce metà e mentalmente pronto a fare il grande passo. Questo, perlomeno, è quello che è emerso dalle ultime dichiarazioni del fratello di Belen, costretto a rimanere distante dalla compagna fintanto che la sua esperienza a Cayo Cochinos non giungerà al termine.

Jeremias Rodriguez: chi è la fidanzata Deborah Togni

Della bella Deborah sappiamo che non fa parte del mondo dello spettacolo. La fidanzata di Jeremias è infatti un’assistente di volo. Come raccontato in varie occasioni ai telespettatori dell’Isola, Jeremias e Deborah si sono conosciuti alla fine del primo lockdown.

Deborah è stata per Jeremias una vera e propria ancora di salvezza in uno dei momenti più bui della sua vita. La Togni è stata per Jeremias una benedizione e il motivo che l’ha spinto ad andare avanti nonostante tutto. Il fratello di Belen, parlando della fidanzata, ha già dichiarato senza troppi giri di parole che sarà la persona che lo accompagnerà per tutta la vita e che sarà la madre dei suoi figli. La Togni, tra l’altro, è la prima vera fiamma di Jeremias dopo la fine della sua liaison con l’ex collega naufraga Soleil Sorge.