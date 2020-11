Jeremias Rodriguez, compleanno lontano dalla famiglia: il gesto di Belen

“Amore mio, ci abbracceremo presto. Ti amiamo con tutto il nostro cuore”, scrive nelle sue Instagram stories Belén Rodriguez. Oggi 11 novembre 2020 Jeremias Rodriguez compie 32 anni. La famiglia si riunisce per festeggiarlo: il padre Gustavo, la showgirl e il piccolo Santiago ma invece del fratello di Belén in carne ed ossa le foto pubblicate mostrano un’immagine dell’ex gieffino incollata su una sedia.

Papà Gustavo e Belén sembrano felici: tirano fuori torta, palloncini e trombetta con tanto di canzoncina. Jeremias potrebbe non aver preso parte alla sua festa di compleanno a causa del lockdown che vede in quarantena tutta la Lombardia, regione in cui la famiglia Rodriguez vive. Per tutta risposta, il fratello di Belén ha ricondiviso la foto sulle sue storie ma non si è speso in eccessive sdolcinatezze.

Non è cosa strana per un personaggio come Jeremias Rodriguez, che si è da sempre distinto per la riservatezza sulle proprie questioni personali. I suoi profili social sono sempre stati aggiornati costantemente ma ultimamente sembra che il fratello di Belén si sia preso un periodo di pausa tanto che il suo ultimo post su Instagram risale al 28 settembre.

Una traccia che potrebbe far sospettare che Jeremias stia passando la quarantena a casa della sua fidanzata Deborah Togni è la foto della torta che che lei stessa ha pubblicato sulle sue Instagram stories. Panna, fragole e una scritta al cioccolato che recita:“Feliz cumple 32°”. Che i due si trovino effettivamente insieme?

Gli auguri dei vip a Jeremias

Dopo una foto pubblicata dallo stesso Jeremias che annuncia i suoi 32 anni, non sono mancati gli auguri di alcuni degli amici vip con cui il ragazzo in questi anni ha legato. Prima fra tutti, la sorella minore Cecilia che, confusa sulla sua stessa età, ha augurato un buon compleanno al fratello. A seguire l’amico Alfonso Pavidas che ha condiviso una foto in moto con il festeggiato con tanto di didascalia: “Feliz cumpleaños hermano. Te quiero mucho”. E poi il cantante di Amici Sergio Sylvestre che, pubblicando un video in cui è presente anche Jeremias, scrive: “Auguri fratello!”.

In ultimo, l’attuale ragazza del fratello di Belén, Deborah Togni, non ha esitato ad esprimere tutto il suo amore per il fidanzato, sia nelle storie che in un post su Instagram. Nelle prime ha riportato in spagnolo con tanto di video insieme: “Tutti i giorni rendo grazie a Dio per [avermi dato n.d.r.] te”; nel secondo ha scritto: “Grazie per tutto quello che fai. Spero di restituirti anche solo un po’ di quello che mi dai”.

A questo l’ex gieffino ha replicato“Amore mio” con tanto di faccette innamorate. Gli auguri di buon compleanno sono arrivati inoltre dalla sorella della fidanzata, Vanessa, con un “Ancora auguri cognatì”.

La storia d’amore tra Deborah Togni e Jeremias Rodriguez è nata la scorsa estate e sembra procedere a gonfie vele. La coppia si è conosciuta grazie ad amici in comune ed è stato un colpo di fulmine per entrambi.