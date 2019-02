Jeremias e Soleil, svelate le chat: i messaggi “piccanti” prima dell’Isola

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge all’Isola dei Famosi: i messaggi che i due naufraghi si sono scambiati due mesi fa

Sembra essere nata una nuova coppia all’Isola dei Famosi 2019, composta da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. I due sono approdati sull’isola insieme e sin da subito hanno dimostrato di avere una certa complicità. Ed ecco che dopo qualche sera scatta il primo bacio tra i due naufraghi. Nel corso della diretta di ieri Jeremias ha confermato di essersi sentito con Soleil prima ancora di arrivare in Honduras. Dunque, non si sono conosciuti sull’isola, bensì ancora prima dell’inizio del reality, quando ancora entrambi non sapevano che avrebbero condiviso questa esperienza. A confermarlo ci pensa il direttore di Spy a Mattino 5. Il noto settimanale ha reso noto le “chat piccanti”(da lui stesso definite così) che riguardano proprio i due naufraghi. Non viene svelato come il direttore sia arrivato a possedere questi messaggi, ma oggi rivela qualche piccolo dettaglio. Sicuramente non era nata un’amicizia fraterna tra Jeremias e Soleil, che hanno dimostrato di essere molto presi l’uno dall’altra. Quello scattato in Honduras pare non sia il primo bacio!

Jeremias e Soleil già stavano insieme prima dell’Isola dei Famosi? Svelati i messaggi

Federica Panicucci è curiosa di conoscere i contenuti delle chat di Jeremias e Soleil, pubblicate sul numero di Spy che uscirà domani. Il direttore del settimanale decide di leggere qualche messaggio per farci avere un’idea sul rapporto che già da qualche mese c’è tra i due naufraghi. Scendendo nel dettaglio, vengono resi noti alcuni messaggi inviati dal Rodriguez a Soleil: “ti bacerei” e ancora “un bacio rubato come quello che piace a te”. Sembra proprio che quello scattato sull’isola non sia il primo bacio per i due naufraghi. La passione sembrerebbe essere scoppiata già qualche mese prima dell’inizio di questa esperienza. Il direttore di Spy parla di almeno due mesi fa.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, nuova coppia all’Isola dei Famosi 2019

Ricordiamo che Soleil è l’ex fidanzata di Luca Onestini, con cui Jeremias ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Inizialmente tra i due c’era una forte amicizia, che poi si è inevitabilmente rovinata a causa di alcune incomprensioni. Ma non solo, pare che il Rodriguez conosca anche Marco Cartasegna, anche lui ex fidanzato della Sorge.