Jeremias dimagrito: i chili persi all’Isola dei Famosi e la nuova operazione

Quanti chili ha perso Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi

Nonostante la breve permanenza, Jeremias Rodriguez è dimagrito parecchio all’Isola dei Famosi. Il fratello di Belen ha perso ben 19 chili in Honduras. A confessarlo il diretto interessato nell’ultima intervista rilasciata a Verissimo. L’argentino è apparso nel salotto di Silvia Toffanin abbronzato e magrissimo. “Sono dimagrito davvero tanto”, ha ammesso il trentenne. Che, dopo l’esperienza nel reality show, dovrà sottoporsi ad un’altra operazione alla mano. “Sto meglio ma devo fare un altro intervento”, ha spiegato Jeremias, che è caduto sulla neve lo scorso Capodanno.

Le parole di Jeremias sulla storia con Soleil Sorge

All’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez ha perso peso ma ha trovato l’amore: il rapporto con Soleil Sorge potrebbe diventare davvero importante. Anche se per il momento il sud americano preferisce non correre troppo: ““Mi ha aiutato molto mentre ero lì pure perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone”.

Jeremias Rodriguez difende Riccardo Fogli in tv

Su Riccardo Fogli Jeremias non ha cambiato idea e a Verissimo ha puntualizzato: “Con me ha pianto e si vedeva che era molto dispiaciuto per questa situazione. Io sono abituato a Corona, lo conosco, ma sono riuscito a fare poco per consolare Riccardo perché ero stato eliminato. Quando sono tornato qui ho scritto a Fabrizio un messaggio non carinissimo“.