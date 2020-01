Jeremias conferma la rottura con Soleil: Stefano e Belen gli sono vicini. Intanto l’italo-australiana lancia un’altra frecciatina all’ex Luca Onestini, il gossip

Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez sono di nuovo giunti al capolinea. Già nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile naufragio sentimentale. Ora arriva la conferma dal diretto interessato che su Instagram, rispondendo a una fan, ha di fatto dichiarato che la love story è finita. Nel frattempo l’argentino ha trovato pace e ristoro nella famiglia, accanto alla sorella Belen Rodriguez, al nipote Santiago e a Stefano De Martino, con i quali sta trascorrendo dei giorni di vacanza a Saint Moritz. Anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trova ad alta quota, però a Cortina d’Ampezzo da dove sembra non aver risparmiato una nuova frecciatina a Luca Onestini, tronista con cui ebbe una relazione. Pochi giorni fa Onestini è tornato a parlare della Sorgè nella trasmissione Rivelo (Real Time), dicendo di non aver conservato un ricordo idilliaco della storia vissuta con lei…

Jeremias: “Finita con Soleil? La vita…”

“In coppia con Sole eravate bellissimi. Peccato sia finita. In bocca al lupo per tutto”, ha scritto una fan su Instagram, sotto all’ultimo post pubblicato da Jeremias che ha risposto con uno stringato “La vita”. Una conferma a tutti gli effetti che la storia si sia conclusa. Per il momento la Sorgè non si è ancora espressa sulla vicenda. Si è invece espressa su quanto dichiarato da Onestini a Rivelo. Pochi giorni fa, in riferimento all’intervista dell’ex, ha chiosato: “Parlano, ancora parlano. Ma cavalcare vecchie selle non ti farà vincere nuove battaglie. Vai avanti, grato, in silenzio. Come le vere signore”. Oggi, pare che abbia lanciato un’altra frecciatina al bolognese…

Soleil a Cortina: “A 2000 metri sopra il gossip”

“A 2000 metri sopra il gossip”, ha scritto poche ore fa Soleil, a corredo di uno scatto che la ritrae a Cortina d’Ampezzo in tuta da sci. Non sembra errato credere che l’ex corteggiatrice abbia voluto fare nuovamente riferimento alle voci innescatesi dopo l’intervista di Luca concessa a Rivelo.