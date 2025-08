Jenny Urtis, cambiamento radicale: tutti gli interventi estetici fatti

Jenny Urtis, nato Giacomo Urtis, ha voluto terminare la stagione della sua rubrica su TikTok “Bisturi Fatale”, dove parla dei cambiamenti estetici dei personaggi famosi, con una puntata dedicata a sé stessa. In particolare il noto medico estetico dei vip ha rivelato tutti gli interventi a cui si è sottoposta negli anni, mostrando il suo cambiamento radicale. Scopriamo l’elenco di tutti i ritocchini a cui ha fatto ricorso.

I ritocchini di Jenny Urtis

Sul suo profilo TikTok Jenny Urtis, nato Giacomo Urtis e nota chirurga estetica dei vip, è solita parlare degli interventi a cui si sono sottoposti vari personaggi dello spettacolo. Nell’ultima puntata della sua rubrica “Bisturi Fatale”, Urtis ha voluto chiudere in bellezza e parlare di sé stessa. Il medico ha quindi rivelato tutti i ritocchini a cui ha fatto ricorso, mostrando il suo cambiamento radicale nel corso degli anni. Come sottofondo del video, difatti, Jenny ha utilizzato due foto: una per mostrare il prima e l’altra per mostrare il dopo.

Già osservando le immagini si può notare una grande differenza nel viso della chirurga. In particolare Urtis ha sottolineato come nel corso degli anni abbia attraverso diversi cambiamenti, da maschio etero a gay fino a donna trans. Il medico ha spiegato come la chirurgia estetica sia stata sua alleata per migliorare e come vi abbia fatto ricorso per due motivi principali, ovvero sia per sentirsi più sicura e rinascere sia perché alcune parti del suo corpo non le piacevano. In particolare ha parlato del suo naso e delle sue orecchie.

Urtis ha ammesso di aver fatto spesso uso della chirurgia estetica negli anni. Nello specifico ha rivelato di aver ritoccato quasi tutto il suo viso, facendo lifting e ritoccando naso, occhi, mandibola ed altro. Ha tuttavia spiegato di non essere mai del tutto contenta e che, di conseguenza, il bisturi non va mai in vacanza a differenza di sé stessa. La stagione di “Bisturi Fatale”, difatti, riprenderà a settembre con delle nuove puntate in cui il medico parlerà dei cambiamenti estetici di vari personaggi.