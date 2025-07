Giacomo Urtis, classifica ritocchi delle cantanti: migliore e peggiore

Giacomo Urtis, noto medico dei vip, ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo TikTok una classifica delle cantanti italiane che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica da quella meglio rifatta a quella peggio rifatta. In particolare il chirurgo estetico ha analizzato i ritocchini di cinque artiste, ovvero Annalisa, Anna Tatangelo, Elodie, Patty Pravo ed Ornella Vanoni. Scopriamo chi, secondo il suo parere, sarebbe quella che sta meglio dopo aver fatto ricorso agli interventi.

Sono sempre più le persone che decidono di fare ricordo alla chirurgia estetica. Tra queste ci sono anche molti personaggi dello spettacolo. In un recente video pubblicato sul suo profilo TikTok Giacomo Urtis, noto medico dei vip, ha voluto analizzare i ritocchini di cinque famose cantanti italiane stilando una classifica da quella meglio a quella peggio rifatta secondo il suo parere. Le artiste prese in considerazione sono state nello specifico Annalisa, Anna Tatangelo, Elodie, Patty Pravo ed Ornella Vanoni. Il video fa parte di un nuovo format pensato da Giacomo per il suo profilo, intitolato 5 colpi di bisturi.

Al primo posto nella classifica Urtis ha inserito Anna Tatangelo. Secondo il medico, difatti, i ritocchini sul suo viso sono venuti particolarmente bene. Ha poi sottolineato come la cantante abbia iniziato a fare ricorso alla chirurgia estetica fin da giovanissima. Seconda, invece, ha messo Elodie Di Patrizi. Urtis ha fatto notare come fosse molto carina anche prima di ritoccarsi e come adesso sia diventata ancora più bella. Al terzo posto ritroviamo invece Annalisa Scarrone. A riguardo ha affermato che è venuta abbastanza bene.

Quarta posizione per Ornella Vanoni. L’ultimo posto, invece, se l’è aggiudicato Patty Pravo. Tra le cinque, difatti, Urtis ha affermato come sia stata quella a venire un po’ peggio. Le cinque cantanti sono state selezionate dalle sue due assistenti Marika e Paola, pertanto il medico probabilmente non conosceva la loro identità prima di stilare la classifica. Il format riprende il gioco diventato recentemente virale sui social dove gli utenti formulano delle classifiche posizionando nelle varie caselle dei personaggi che vengono selezionati casualmente. Una volta collocato il personaggio in una delle caselle il suo posto non può più essere cambiato.