Giacomo Urtis dopo la mastoplastica: che taglia ha e come sta

Nuovo cambiamento per il medico dei vip Giacomo Urtis. Come riportato da Biccy, in una recente intervista con il settimanale Chi avrebbe difatti rivelato di aver fatto ricorso alla mastoplastica. A riguardo ha spiegato di aver preferito non esagerare e di aver scelto nello specifico una terza di seno. Ha aggiunto di non sapere se questo qui sarà il suo ultimo intervento oppure ne seguiranno degli altri.

Urtis si sottopone alla mastoplastica

E’ ormai già da qualche tempo che Giacomo Urtis si sta mostrando con un aspetto diverso. Ha fatto crescere i capelli, adesso lunghi e biondi, e ha assunto un nuovo look. Nelle ultime ore ha anche rivelato un nuovo cambiamento del suo corpo. Nello specifico, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, così come riportato da Biccy, il medico dei vip ha raccontato di essersi sottoposto ad una mastoplastica. Riguardo al recente intervento ha spiegato di non aver voluto esagerare con le dimensioni del nuovo seno. Precisamente Urtis, stando a quanto riportato, ha svelato di aver optato per una taglia terza in quanto non voleva rischiare di avere un aspetto troppo prosperoso o provocante.

L’ex volto dell’Isola Dei Famosi e del Grande Fratello Vip ha anche rivelato se ci saranno degli ulteriori interventi in futuro. A riguardo, stando a quanto scritto su Biccy, ha affermato di non sapere se ci sarà un prossimo intervento oppure no. In merito alla mastoplastica fatta da poco ha spiegato di stare seguendo una cura. Nello specifico sta attualmente prendendo degli antibiotici, degli antidolorifici e dei cortisonici per una completa guarigione. Sul suo stato fisico ha rivelato di non stare particolarmente male e che pensava andasse peggio. Ha tuttavia evidenziato come al momento non possa fare sforzi ed abbia difficoltà anche nell’infilarsi una semplice maglietta. In quanto al nuovo seno ha aggiunto che dovrà abituarsi con il tempo ad avere una cosa in più.

Chi è Urtis

Giacomo Urtis è un dermatologo e personaggio televisivo di origine venezuelana. Ai più è noto anche grazie alla partecipazione ad alcuni reality show, tra cui L’Isola Dei Famosi ed il Grande Fratello Vip.