Giacomo Urtis: nuova trasformazione fisica e il business aumenta!

Il noto chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis lascia sempre di stucco con le sue continue “trasformazioni”. Le ultime foto postate su Instagram mostrano una figura femminile decisamente piacente e con nuove forme. Lui non ha mai nascosto la sua volontà di stupire e di far parlare di sé. Sicuramente anche questa volta ci è riuscito. Infatti i commenti non tardano mai ad arrivare. Gli utenti ammirano il coraggio di Urtis nel volere “testare” il suo lavoro sul proprio corpo. Naturalmente c’è chi invece ama criticarlo. Il bello però viene proprio qui. Già! Perché il noto chirurgo dei vip ci tiene a rispondere a ogni critica ricevuta. Le risposte sono sempre sotto forma di battuta ironica e servono a tacere gli insulti ricevuti.

Un utente scrive con fare ironico: “Ho detto a mio figlio che sei Diletta Leotta!”. E Urtis di tutta risposta scrive: “Anime diverse ma stessa clinica“. Questo approccio, sicuramente non semplice, aiuterebbe molti altri a prendere con maggiore leggerezza quello che viene scritto. Urtis ha sempre voluto essere al centro dell’attenzione. Il suo fare provocatorio è sicuramente legato a questo desiderio di apparire. Poi, certo, più è conosciuto e maggior successo avranno anche le sue cliniche. Diciamo che tutto il calderone mediatico porta anche molta pubblicità al suo lavoro. Un po’ come fa anche Federico Fashion Style. Il loro fare istrionico porta attenzione mediatica. E questo porta pubblico.

Giacomo Urtis provoca sui social e intanto apre altre cliniche a Milano

La conseguenza non può essere una coincidenza. Infatti più lui posta foto provocatorie che scatenano il web e più la sua mole di lavoro aumenta. E’ un gioco semplice e che funziona. Lui poi grazie alla propria immagine oltre a stupire si fa tanta pubblicità. Intervistato da Francesca Fagnani a Belve aveva dichiarato di testare gli interventi estetici su se stesso. Lo scopo era quello di dare maggiore fiducia ai suoi clienti provandoli prima su se stesso. In questo modo il suo bagaglio di clienti cresce sempre più. Infatti ad un utente che gli scrive: “Mah… una nuova avventura lavorativa?”. Lui risponde: “Sto aprendo nuove cliniche di chirurgia ed odontoiatria.”.

Insomma sembra proprio che il chirurgo estetico dei vip si diverta moltissimo a giocare col proprio corpo. Nel tempo ha subito molte trasformazioni e sta raggiungendo l’aspetto desiderato. Nel mentre apre altre cliniche e raggiunge successi lavorativi inaspettati. Che poi riceva qualche critica ci sta! Ma lui sa difendersi molto bene da solo.