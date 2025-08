Jenny Urtis, brutto incidente d’auto: cos’è successo e come sta ora

Sono stati attimi di paura quelli che hanno visto protagonista Jenny Urtis, nota chirurga estetica dei vip. Mentre si recava in viaggio in Sardegna, difatti, il medico ha avuto un brutto incidente con la propria auto. I video del sinistro sono stati pubblicati sui social dalla stessa Jenny, la quale ha voluto rassicurare i suoi follower in merito alle sue attuali condizioni. Scopriamo meglio la dinamica dell’incidente e come sta adesso Urtis.

Incidente per Jenny Urtis: dinamica e come sta ora

La vacanza in Costa Smeralda di Jenny Urtis non è iniziata nel migliore dei modi. Mentre era di ritorno in Sardegna dalla sua famiglia, difatti, il medico dei vip è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale, documentato dallo stesso con alcune storie pubblicate sui social. Nei video condivisi su Instagram da Urtis si vede la sua auto, precisamente un’Audi, completamente distrutta e diversi pezzi di lamiere sull’asfalto. Ancora non sono state rese note le dinamiche dell’incidente, tuttavia stando a quanto riportato dalla stessa Jenny nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti anche altri veicoli.

Nonostante la macchina sia andata distrutta, Urtis non ha riportato danni gravi. La nota chirurga dei vip ha difatti rassicurato i suoi fan dicendo di stare bene e di avere soltanto una ferita ad un braccio. Il medico ha anche ironizzato sull’accaduto, scrivendo in una delle storie pubblicate su Instagram “Un inizio vacanze con il botto”. In uno dei video la si vede parlare al telefono con qualcuno seduta su un muretto, probabilmente in attesa che il veicolo danneggiato venisse rimosso dalla strada. In particolare l’Audi si è distrutta nella parte anteriore e nelle immagini si vede il cofano aperto ed una delle ruote spostata.

Come detto l’incidente è avvenuto mentre Urtis si stava recando in vacanza in Costa Smeralda. Il viaggio era stato annunciato qualche giorno fa, difatti il 2 agosto il noto medico dei vip aveva anche pubblicato l’ultima puntata della sua rubrica “Bisturi Fatale” prima del ritorno a settembre. In particolare nell’episodio ha voluto parlare di sé stessa, rivelando tutti i ritocchi estetici a cui ha fatto ricorso.