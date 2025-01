Jenny Guardiano attaccata per il suo aspetto: duro sfogo social

Ieri pomeriggio, sabato 25 gennaio, l’ex protagonista di Temptation Island è approdata nel salotto di Silvia Toffanin per parlare di come sia andata la sua vita dopo aver partecipato al reality show dei sentimenti. La Guardiano è infatti diventata famosa al pubblico del piccolo schermo proprio grazie alla sua presenza a Temptation Island, insieme all’ex compagno Tony Renda.

Come in molti ricorderanno infatti, i due avevano deciso di prendere parte all’edizione estiva del celebre reality show condotto da Filipo Bisciglia per testare l’amore di Tony nei confronti della giovane ragazza. I due erano poi usciti insieme dal reality, dopo che Tony aveva fatto una solenne promessa alla fidanzata: cambiare atteggiamento nei suoi confronti e riguadagnarsi il suo amore e rispetto.

La promessa però sembra non essere stata mantenuta, dal momento che pochi mesi dopo la fine del programma, Renda pare aver nuovamente tradito Jenny, che questa volta ha scelto di chiudere definitivamente con lui.

Ieri pomeriggio, l’ex volto di Temptation Island ha quindi avuto modo di parlare con Silvia Toffanin dei motivi della rottura con Tony, ma anche della recente scomparsa del padre, un evento che ha segnato e fatto soffrire moltissimo Jenny. La sua partecipazione a Verissimo però non è stata esente dalle solite critiche e, tra chi ha espresso il suo colorito parere sulla presenza della Guardiano nel rotocalco televisivo, vi è stato anche qualcuno che l’ha attaccata per il suo aspetto fisico.

Jenny vittima di body shaming

Come di consueto, poco prima della sua ospitata a Verissimo, sulla pagina social del noto programma tv condotto da Silvia Toffanin, è comparso un brevissimo video che annunciava l’arrivo di Jenny Guardiano nel salotto di Canale 5. Peccato che il filmato sia stato letteralmente preso di mira dagli haters di Jenny, che l’hanno duramente criticata per il suo aspetto fisico, asserendo anche che fosse recentemente ricorsa a qualche intervento di chirurgia estetica.

“Fattele due punture, non mi sembrano sufficienti”, “Essere naturali oggi è trasgressione“, “La più rifatta” e “Mamma mia ma cosa gli è successo. Tutta gonfia“ sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli haters di Jenny sotto al video di presentazione.

Commenti dinnanzi ai quali la diretta interessata non ha certo potuto restare in silenzio. Jenny ha infatti voluto rispondere una volta per tutte alle critiche ricevute tramite alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

“Sono schifata dalla cattiveria dei commenti che sto leggendo sotto questo post in quanto al gonfiore del mio viso. Purtroppo ho passato e sto passando uno dei periodi più brutti della mia vita. In quanto essere umano ho reagito sfogandomi sul cibo. Eh sì, ho preso dei chili e sono più paffutella. Mi dispiace dovervi dare delle spiegazioni, ma lo faccio per mettere a tacere intanto le vostre bocche cattive e poi per illuminare la vostra curiosità”, ha affermato la Guardiano.

Poi, l’ex volto di Temptation Island ha concluso il discorso dando un consiglio a tutti i suoi followers, ma soprattutto agli haters che la attaccano quasi quotidianamente sui social: “Piuttosto che pensare al mio viso gonfio, e a chi fa o meno della chirurgia, che poi non c’è niente di male, perché non vi curate la cattiveria? Detto ciò si chiama body shaming. Come pensate che io mi senta a leggere queste cose già da un po’? Beh vi ho tolto le curiosità. Ho preso dei chili, pazienza. Ve ne farete una ragione? Spero di sì.”

Per finire, la Guardiano ha pubblicato ancora una story dedicata all’argomento, nella quale ha aggiunto: “Ognuno di noi è speciale a modo suo, sia con qualche chilo in più sia con qualche difficoltà fisica, sia che si stia lottando con bulimia o anoressia. Mi dispiace dovermi aprire in questo modo, ma lo faccio solo per mettere a tacere quelle brutte bocche. Spero che almeno chi ha un cuore possa avere un po’ di comprensione“.