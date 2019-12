Jenny De Nucci e Riccardo De Rinaldis fidanzati da sei mesi: la coppia allo scoperto

Riccardo De Rinaldis e Jenny De Nucci stanno assieme: la coppia esce allo scoperto dopo sei mesi

Quella di Jenny De Nucci e Riccardo De Rinaldis sembra essere davvero una bella storia d’amore; forse tutto è dovuto al fatto che i due, entrambi attori, lei peraltro una dei personaggi che più ricordiamo del Collegio 2017, stanno insieme da mesi, e quindi sono nella fase iniziale dell’innamoramento. Dite che non ne sapevate nulla e che tutto vi sembra molto strano? Non avete tutti i torti: l’ufficializzazione di questa storia è avvenuta solo di recente tramite una foto pubblicata su Instagram da entrambi. Ma veniamo al dunque.

Jenny De Nucci fidanzata: l’ex del Collegio ha trovato l’amore sul set di Don Matteo

Si diceva da un bel po’ di tempo che Jenny e Riccardo stessero assieme ma nessuno dei due aveva mai confermato la notizia sinora, anzi entrambi hanno voluto vivere in gran segreto questa storia che però – forse complice l’aria di Natale e dell’anno nuovo che sta per arrivare – ormai non può più essere nascosta. I due si sono conosciuti esattamente durante le registrazioni dell’ultima stagione di Don Matteo, della quale saranno i protagonisti; proprio sul set sembrano essersi piaciuti e hanno iniziato a frequentarsi. Di oggi, il messaggio di Jenny De Nucci che su Instagram ha scritto parole bellissime per Riccardo: “Auguro a chiunque di trovare una persona come te. Come te che mi hai sempre portato rispetto come tua ragazza ma soprattutto come donna. Sei un’anima meravigliosa e mi sento tutti i giorni la ragazza più fortunata del mondo. Lunedì sono già sei mesi, ti voglio bene con tutto il mio cuore amore mio. Love you“. Innamorata, no?

Riccardo De Rinaldis, il fidanzamento che gli riempie la vita: “Mi innamoro sempre di più”

E niente di diverso si può dire di lui, Riccardo, che fino a poco tempo fa era conosciuto a tutti come il cugino di Jenny (in alcuni commenti su Instagram in effetti alcuni hanno chiesto spiegazioni); anche lui su Instagram ha scritto un post lunghissimo per la sua fidanzata: “Ogni giorno – queste le sue parole ricche d’amore – mi innamoro sempre di più e non vedo l’ora di scoprire cos’ha in serbo il futuro per noi due. A quel paese la storia del ‘cugino’ ragazzi! Stiamo insieme quasi da sei mesi”. Il post condiviso da entrambi è una foto professionale che Riccardo e Jenny hanno commentato con pensieri diversi, quelli che vi abbiamo riportato, per l’appunto, e che mostrano grande appagamento. Ve lo lasciamo qui sotto augurando a Jenny e Riccardo tanta felicità per il futuro!