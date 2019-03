Jennifer Lopez si sposa: il diamante e la proposta di Alex Rodriguez

Jennifer Lopez sposa per la quarta volta. Arriva un diamante e la proposta di matrimonio da Alex Rodriguez. “Ha detto sì”

“She said yes”, tradotto: “Lei ha detto sì“. Con queste parole pubblicate su Instagram e una foto mozzafiato, Alex Rodriguez ha annunciato al mondo che Jennifer Lopez ha accettato la sua proposta di matrimonio. Lo scatto che riprende due mani che si intrecciano, mostrando un diamante da Le Mille e Una notte all’anulare di lei, incorniciato dallo sfondo di un tramonto suggestivo, è stato ripreso anche sul profilo social della stessa JLo. Inutile dire che in poche ore il post ha fatto il giro del globo, avvicinandosi ai 4 milioni di like

Alex Rodriguez e Jennifer Lopez: due anni d’amore

Jennifer Lopez (49 anni) convolerà a nozze con Alex Rodriguez (43 anni), ex asso del baseball. I due stanno assieme da poco più di un paio di anni. Il tempo necessario per innamorarsi follemente e salire all’altare. La proposta di matrimonio di Alex è giunta in occasione delle ferie che stanno trascorrendo alle Bahamas, vacanze documentate a mezzo social. Ricordiamo che JLo si è sposata già tre volte in passato, rispettivamente con Ojani Noa, Cris Judd, e Marc Anthony. La cantante ha inoltre due figli gemelli di 11 anni. Anche Rodriguez, ritiratosi dai campi di baseball nel 2016 (tuttora è comunque rimasto a lavorare nel circuito), non è ‘immacolato’ in quanto a nozze, avendo un matrimonio alle spalle e due figlie.

“Tu rendi il mio mondo un posto più bello, sicuro e stabile”. JLo, la dedica ad Alex

“Due anni di risate. Due anni di divertimento. Due anni di avventure. Di eccitazione, di crescita e di apprendimento. Di vera amicizia e di così tanto amore. Tu rendi il mio mondo un posto più bello, sicuro e stabile… nel mezzo della nostra vita in continua evoluzione e in continuo movimento, tu mi fai sentire come un’adolescente che ricomincia da capo”. Era il 4 febbraio quando Jennifer Lopez dedicava ad Alex queste parole al miele, aggiungendo: “Ogni volta che penso di averti inquadrato, tu mi sorprendi nei modi più meravigliosi, ricordandomi quanto sono stata fortunata ad averti trovato ora, in questo momento… il nostro tempo… Te Amo Macho”.