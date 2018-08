Jennifer Lopez e il discorso toccante agli MTV VMA: dedica ai figli e al fidanzato

MTV Video Music Awards 2018: il discorso di Jennifer Lopez che fa commuovere tutti

Sul palco degli Mtv Video Music Awards 2018 si è esibita Jennifer Lopez che ha incantato il pubblico con la sua voce, i suoi balletti e i cambi di look ma non solo. J Lo ha commosso tutti con un discorso di ringraziamento. A consegnare il premio all’artista è stato il collega Shawn Mendes. Ma ecco cosa ha detto Jennifer Lopez dopo aver ricevuto il premio di Mtv: “Sono cresciuta su MTV, è un onore incredibile, un viaggio incredibile, ho fatto il sogno più selvaggio e l’ho visto diventare vero. Mi dicevano: fai troppo, devi fare una cosa sola. E io: ma perché no? Quindi ho dovuto disegnare la mia strada, scrivere le mie regole. Lavorare, lavorare lavorare”.

Jennifer Lopez e le parole per i suoi figli e il fidanzato agli Mtv Vma 2018

I figli di J Lo erano presenti all’evento. L’artista ha voluto dedicare delle parole anche a loro, subito inquadrati dalle telecamere. “Due angeli sono entrati nella mia vita e tutto è cambiato. Dovevo essere migliore, più forte, e quell’amore incondizionato mi ha fatto arrivare qui più forte che mai. Sono sicura che il futuro è più luminoso che mai, grazie a voi” dice Jennifer Lopez. Poi la star si riferisce anche al suo fidanzato Alex Rodriguez: “Alex mi fa realizzare ogni giorno che il cielo non è il limite, sei la mia anima gemella“. Ovviamente J Lo non si è tirata indietro dal dedicare delle parole anche ai suoi fan che la sostengono sempre e ha così affermato: “Mi avete toccato il cuore, l’anima, siete tutto per me“.

MTV Video Music Awards: Jennifer Lopez conquista tutti

Ha conquistato il pubblico con la sua super esibizione e un discorso che ha fatto scendere le lacrime al pubblico degli Mtv Vma. Jennifer Lopez si conferma, ancora una volta, una delle artiste più amate di tutto il mondo.