Jennifer Lopez, Rodriguez e Affleck: interviene l’amico di Ben, Matt Damon

Continua a far rumore la fine della love story tra Alex Rodriguez e Jennifer Lopez. Pare che all’origine del naufragio, oltre alle incomprensioni, ci sia un “tradimento“. Nella fattispecie si è mormorato di una tresca clandestina, naturalmente non confermata, tra l’ex campione di baseball e Madison LeCroy. A quanto pare, però, gli scheletri nell’armadio non li ha soltanto Alex.

Secondo quanto ricostruito dal sito web americano TMZ, Jennifer, che di recente, a fidanzamento ormai concluso, sembra che abbia trascorso un weekend di passione in un resort extralusso nel Montana con l’ex Ben Affleck, avrebbe avuto con quest’ultimo un fitto ‘carteggio’ virtuale. Vale a dire una corrispondeva di mail attiva dallo scorso febbraio, quindi mentre il suo legame con Rodriguez non era ancora saltato.

TMZ racconta che Affleck e Jennifer, già promessi sposi in passato (la love story fu turbolenta e durò dal 2002 al 2004. La coppia ruppe poco prima di convolare a nozze), hanno ricominciato a spedirsi delle “mail affettuose e romantiche” a partire da febbraio, quando la cantante era impegnata nella Repubblica Dominicana sul set del film “Shotgun Wedding”. Una fonte vicina a J.Lo assicura che lo scambio di messaggi era oltre la soglia dell’amicizia. Ben sarebbe persino giunto a scriverle che “gli sarebbe piaciuto essere ai Caraibi con lei”.

Fatto sta che, corrispondenza o no, Affleck e la Lopez si sono rivisti lo scorso fine settimana. Un’altra fonte consultata da Page Six ha inoltre sostenuto che già a fine aprile Ben era stato notato mentre lasciava la dimora della star a Los Angeles con una macchina di proprietà della stessa Lopez.

J.Lo e Ben Affleck, parla Matt Damon

Matt Damon, che condivide un bel rapporto di amicizia sia con Jennifer sia con Ben (con il collega l’amicizia dura da quando entrambi erano bambini), è stato chiamato in causa sul gossip, durante l’ospitata allo show australiano Today. “Voglio bene a entrambi, sarebbe fantastico se fosse vero”, ha detto in merito all’eventuale ritorno di fiamma di J.Lo e Affleck. Dopo essere stato ulteriormente incalzato, ha chiosato: “Non c’è abbastanza alcol al mondo per farmi dire qualcosa al riguardo”. In molti hanno preso le dichiarazioni del divo come un’ammissione implicita, sostenendo che se il gossip su Affleck e la Lopez fosse stato infondato, Damon lo avrebbe detto. E invece…